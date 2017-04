'La idea es ir por el título del Giro y el Tour', Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana dijo este jueves que irá por el título del Giro de Italia y el Tour de Francia, sus dos objetivos del 2017.



"La idea es ir por el título del Giro, bueno, o por las dos, no sabemos si va a salir o no, pero lo probaremos", dijo el colombiano.

Y agregó: "Les pido que si eso no sale, no llueven piedras. Eso lo digo no sólo por mí, sino por otros deportistas. Hace unos meses le daban palo a uno y ayer todos gritaban: "Ese es nuestro 'Tigre'", señaló, en referencia al futbolista Falcao García.



Quintana advirtió que la preparación ha sido distinta, porque son dos retos grandes.

"Hemos ido con calma, con precaución y haciendo énfasis en la contrarreloj y la montaña. Tengo que llegar a buen punto a las dos carreras", señaló el campeón del Giro, 2014.

Hemos ido con calma, con precaución y haciendo énfasis en la contrarreloj y la montaña FACEBOOK

El pedalista colombiano confirmó que su compatriota Wínner Anacona lo acompañará en el equipo Movistar que estará en la competencia.



"En Italia hay mucha afición. Para nosotros es importante ir a esa carrera, por eso nos gusta la prueba, porque el público se mete mucho en ella", dijo.

Para el boyacense, Vincenzo Nibali será su gran rival, porque está en su casa y es el campeón, aunque no hay que dejar de lado a los demás.



