Sin presiones, Nairo Quintana arranca su año europeo

Nairo Quintana abre su año en Europa desde este lunes, cuando forme parte del grupo de ciclistas que competirán en la Vuelta a Cataluña, y lo hace con los cinco sentidos puestos en el Tour de Francia, por lo que bajó las cargas e irá paso a paso, sin la exigencia ni la presión de ganar con las que compitió en años pasados a comienzo de temporada.

Quintana correrá en este primer lapso la Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco, y en el plan hay opción de disputar una clásica que no se ha definido. Tampoco se conoce qué hará antes del Tour, si estará en el Critérium del Dauphiné o en la Vuelta a Suiza.



El cambio en la estrategia ha dado que hablar, pero la idea de hacer kilómetros en las primeras carreras y prepararse física y psicológicamente solo para el Tour ha sido recibida con beneplácito.



La de este año será la cuarta vez que Nairo comience la temporada europea en marzo: lo ha hecho dos veces en febrero y una en enero.



Y en esos comienzos, en dos ocasiones ha ganado en su estreno en el Viejo Continente, pues se impuso en la general de la Tirreno-Adriático en el 2015 y un año más tarde lo hizo en la Vuelta al País Vasco.



EL TIEMPO consultó al excorredor español Eduardo Chozas, al técnico Álvaro Pino y al exciclista italiano Michelle Bartoli, quienes dieron el aval al boyacense y al equipo Movistar de enfocar todo con miras a ganar el Tour de Francia.



“Tuvo la experiencia de ganar el año pasado en los primeros meses, luego hizo el Giro y el Tour, y las cosas no salieron como esperaba; por eso, el cambio de hacer todo con calma y sin exigencia es lo mejor que pudo hacer”, dijo Chozas.



Colaborador de la revista especializada Ciclismo a fondo, Chozas advirtió que con el plan escogido por Nairo existe la posibilidad de que no gane, y eso a veces la gente no lo entiende.



“De pronto sacrifica las victorias, pero eso no importa por estos días, lo clave es que prepare el Tour. Eso lo han hecho Greg Lemond, Miguel Indurain, varios, y les salió, porque lo ideal es que el pico alto de rendimiento lo tenga en julio, no antes”, agregó Chozas.

Se había demorado

Pino es un convencido de que ese plan debió implementarlo desde hace años, y respalda la decisión de Quintana y sus orientadores.



“Lo dije hace mucho rato: si su meta es el Tour, pues debía haberse preparado para eso solamente y no arriesgar antes. La planificación no fue la ideal, pero veo que han cambiado, y seguro que les irá mejor”, aseguró Pino.



El DT y ahora comentarista de ciclismo advirtió que no es viable que un corredor como Quintana tenga como meta el Tour y se exija al máximo para ganar en los primeros meses del año.



“El Tour es la mejor carrera del mundo, a la que van los mejores; por eso, Nairo debe prepararlo al ciento por ciento, pensar solo en él y no en ganar pruebas que ya dominó”, declaró.



Y agregó: “Es que se tiene que olvidar de todo, menos del Tour. El objetivo grande está en julio, y ahora deberá centrarse en hacer carreras, kilómetros, ganar tranquilidad y quitarse peso de encima. Correr para ganar genera desgaste, y al Tour hay que llegar con hambre de bicicleta, con hambre de triunfo, y devorarse la carretera”, agregó Pino.



Bartoli piensa igual, pero va más allá y señala que no ve por qué Nairo no pueda ganar.



“Los tiempos lo dan, él ha hecho eso, ha ganado en estos primeros meses, ha ido al Tour y ha hecho podio. Creo que puede hacerlo, hay tiempo para recuperar. Es que Nairo puede ganar aún en el 80 por ciento de sus condiciones”, señaló Bartoli.

El italiano dice que la clave es no hacer mucha carga al comienzo y si quiere ganar el Tour, pues eso es lo que debe hacer.



“Lo otro es que Movistar tiene más ciclistas que pueden obtener triunfos, como Alejandro Valverde y Mikel Landa; el calendario se puede repartir, y que no todo recaiga en Nairo en estos primeros meses”, aseguró Bartoli.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel