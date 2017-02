Nairo ganó la etapa reina de la Comunidad Valenciana y es el líder

El ciclista colombiano Nairo Quitaba (Movistar) se adjudicó con una gran exhibición la etapa reina de la Volta a la Comunidad Valenciana, disputada entre Segorbe y Lucena del Cid, de 180 kilómetros, y se regaló el día de su 27 cumpleaños el jersey amarillo de la general.

"El plan nos ha salido perfecto, estabamos viendo como reaccionaba mi cuerpo, he probado y he visto que iba bien. Esto es gracias al equipo que me cubrío del viento y me ayudó en los momentos difíciles", comentó Quintana al finalizar la etapa.

El campeón de la Vuelta a España no dudó en tirar en el comienzo de las primeras rampas del puerto de Mas de la Costa, de primera categoría y con rampas de 23 por ciento.

Nairo también comentó que: "... no sabía q estaba tan fuerte; hay que ver el plan de entrenamiento para llegar bien a los objetivos principales".

Nadie fue capaz de aguantar el ritmo de Quintana que consiguió parar el crono en la meta con una tiempo de 5:02:19 horas, logrando una ventaja suficiente con sus rivales que le aupó al primer puesto de la clasificación.

El ciclista colombiano le dedicó la victoria a su familia y al ciclista Adriano Malori, quien sufrió un accidente en competencia el año pasado.

