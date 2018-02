Nairo dice que no le pasó nada grave y sigue en carrera

El ciclista colombiano más importante de todos los tiempos, por sus títulos en el Giro de Italia y la Vuelta a España, tuvo un accidente a 5 kilómetros de la meta de la primera etapa de la carrera Colombia Oro y Paz, prueba de la categoría 2.1 de la Unión Ciclista Internacional, la de mayor categoría que se ha corrido en el país y que por primera vez se realiza.

"He tenido una lamentable caída. No es nada agradable ni para mí ni para todos. Pero, he salido bastante bien: no tengo ninguna fractura, solo algunas quemaduras y laceraciones. Espero poder estar bien para estos días que vienen y, tener más cuidado".

Nairo, que recibió la bicicleta de su hermano y compañero de Equipo, Dáyer Quintana, cruzó la meta detrás de la cola del lote, sin perder tiempo. La etapa fue ganada por el velocista Fernando Gaviria.



La carrera termina el próximo domingo.



DEPORTES