‘La próxima etapa de montaña estaré mejor’: Nairo

Nairo Quintana se bajó de la bicicleta, luego de la etapa con llegada al Etna y rápidamente se fue al carro del equipo Movistar para tomar un descanso, pero señaló que estas jornadas le han servido para coger ritmo y que para la próxima fracción de montaña estará mejor.

“Hemos librado estos tres primeros días de mucho nervio. En la etapa hacia el Etna hemos ayudado a controlar cualquier ataque, como cuando se movió Nibali y no hemos tenido complicaciones”, señaló el líder el Movistar.



“La falta de ritmo se nota, muchos de los rivales vienen de competencia, y en el primer contacto con la montaña, pues estamos iguales”, precisó el ciclista boyacense.

Nairo señaló que ha aguantado el ritmo rápido del día y que en la subida el viento de cara fue un rival más.



“Hubo mucho viento de cara y por eso no se ha hecho una selección importante. El equipo se ha movido bien, hemos hecho las cosas bien y estoy contentos con ellos. Estos días me sirven para coger el ritmo. La próxima etapa de montaña estaré un poco mejor”, dijo.



Por último, preguntado sobre lo que pudo analizar en la subida de este martes al Etna sobre sus rivales, advirtió que las fuerzas están parejas.



“Nibali se ha movido bastante bien y mostró superioridad sobre el resto. Seguimos aguantando un poco y cogiendo el ritmo para más adelante. Creo que las fuerzas están parejas y hay que esperar lo que viene”, añadió.



