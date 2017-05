Nairo, a sacarle 5 minutos 30 segundos a Dumoulin

¡Impresionante! Así se debe definir lo que hizo este martes el holandés Tom Dumoulin en el Giro de Italia.

No solo porque ganó la etapa contrarreloj de 39 kilómetros, no solo porque es el líder de la carrera, sino porque distanció a sus rivales más próximos de cara al título por más de dos minutos.



Nairo Quintana es segundo, a 2 minutos 23 segundos del corredor del Sunweb, que dio una demostración de calidad y confirmó que es un especialista en esta clase de etapas.



Falta mucho todavía, vienen las etapas más bravas, pero lo real es que Nairo, que sigue siendo el primer candidato a ganar, debe no solo descontar esos 2 minutos 23 segundos que le lleva Dumoulin, sino llegar a la contrarreloj final de 28 kilómetros, el último día, con 3 minutos de ventaja para tener tranquilidad. Y lo otro, también debe alejar a sus rivales, que lo superan al reloj.

No es que Nairo, Bauke Mollema, Thibaut Pinot y Vincenzo Nibali hubieran hecho una mala etapa, sino que la actuación de Dumoulin fue perfecta; hizo ver a los demás muy débiles. Su triunfo fue normal, pero no las diferencias que sacó.



Nairo, Mollema, Pinot y Nibali perdieron tiempo, pero era lo que iba a pasar, eso sí, esperaban ceder menos, eso lo confirmó Quintana al final de la jornada.



Hay que atacarlo y hay terreno para hacerlo. Dumoulin siempre ha demostrado que carece de un fuerte equipo que lo respalde, eso jugará en su contra. Llegó a este Giro con Wilco Kelderman como su mejor aliado, pero el domingo pasado se retiró, así que le tocará batirse solo, como se vio en el ascenso al Blockhaus, en el que aguantó y llegó a rueda de Pinot, cediendo solo 24 segundos.



Tendrá que buscar aliados, tal vez el Sky sea uno de los que le puedan ayudar, porque el conjunto británico necesita acercar a Geraint Thomas, quien fue segundo, a 46 segundos de Dumoulin.



Y el resto, pues tendrá que atacar; todo, con el fin no solo de restarle segundos, de acercarse, sino de mermar su estado de forma. Dumoulin ha demostrado que aguanta en la montaña, no es un escalador nato como Nairo, Pinot o Nibali, pero su características son las que mostró el domingo, coger su paso, subir a su ritmo.

¿Aguantará?

Dumoulin será el hombre referente de hoy en adelante, tendrá que controlar los ataques de los que le escoltan y vienen jornadas infernales.



En el Giro quedan dos etapas con final en alto, la del sábado en Oropa y la del viernes 26 de mayo en Piancavallo, pero dadas las circunstancias, esas jornadas con sube y baje y final en el descenso o en terreno llano toman gran interés. En el Giro siempre pasa algo y vendrán emboscadas.



En favor de Dumoulin hay que decir que puede sacar partida de que Nairo, Mollema, Pinot y Nibali están en una diferencia de 24 segundos y que entre ellos también habrá lucha. No se sabe cómo responderá el holandés en la última semana, si gastó mucho el domingo y este martes en esa exhibición, si en estas jornadas que vienen tendrá que controlar, y si eso lo pagará.



Ojalá no pese la subida al Etna, una buena oportunidad que se dejó pasar de tratar de alejar, como se dijo esa vez, a un Dumoulin que en la contrarreloj es el mejor de ese lote. Nairo debe mostrar su potencia en la subida, ratificar que es el mejor escalador del mundo y poner a su equipo, el más completo del Giro, a trabajar, a desgastar a un Dumoulin que salió fortalecido, pero no confiado en que la carrera la tiene en el bolsillo.



Mucho tendrá que decir Nibali, que, al lado de Nairo, son los corredores indicados para desbaratar el lote. Mollema casi nunca ataca, Pinot siempre ha estado a la espera de lo que hagan el Movistar y el Bahrain, pero el francés debe entrar a colaborar en esa apuesta de sacarle, ya no segundos, sino minutos, a Dumoulin.



Claro, no será fácil, nadie lo ha dicho, pero aún hay opción de que el boyacense gane el Giro, pero la única forma de ir por esa camiseta de campeón es atacar, con inteligencia y sin locuras: no le queda otra. Este miércoles, etapa de 161 km, en terreno quebrado.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel