Movistar se muestra motivado para afrontar el reto del Giro

El equipo Movistar se presenta en el Giro de Italia que comienza este viernes en Jerusalén "motivado y preparado" para afrontar la primera grande de la temporada, con un equipo joven que se ha preparado a conciencia para la cita y la moral alta tras el reciente triunfo del ecuatoriano Richard Carapaz en la Vuelta a Asturias.

Rubén Fernández, Antonio Pedrero, Víctor de la Parte, Carlos Betancur, Richard Carapaz, Dáyer Quintana, Eduardo Sepúlveda y Rafa Valls serán los encargados de defender el maillot del conjunto telefónico en la carrera rosa.



Cada uno de sus componentes han mostrado sus ilusiones a menos de 24 horas para que despegue la 101 edición del Giro de Italia desde Jerusalén.



El murciano Rubén Fernández, después de un comienzo complicado por las lesiones, se concentró en Sierra Nevada y tras competir en Amorebieta, Castilla y León y en la Vuelta a Asturias cree haber encontrado su estado de forma.



"En el Giro no me marco un objetivo concreto. Mi objetivo es volver a tener las sensaciones de otros años, sobre todo de 2016. Estoy seguro de que puedo conseguirlo. Veo al equipo muy fuerte y creo que podemos estar peleando por etapas y delante en la general con gente como Betancur o Carapaz. La carrera es súper bonita, la conocí en 2015 y la gente se vuelca con el Giro. Es una carrera especial".



Carlos Betancur, señalado para luchar en la general, llega "mentalmente a tope y con la idea de luchar con los mejores". "Venimos con un equipo muy joven, pero como siempre queremos llevar este maillot lo más arriba posible en la general y pelear con las etapas. Para mí, venir al



Giro es hacerlo a la carrera que más me gusta. Venir aquí siempre me da un plus en mi condición y espero que este año no sea una excepción", explica.



Tal vez la principal baza sea el ecuatoriano Richard Carapaz, motivado tras su éxito en Asturias. Después de hacer la París-Niza y la Settimana Coppi-Bartali se marchó a Ecuador para entrenar en altitud. El objetivo es ganar una etapa y estar arriba en la general.



"El año pasado ya conocí en la Vuelta una carrera de tres semanas y eso te da una gran experiencia. Ahora me siento mucho más confiado y preparado para hacer las cosas lo mejor posible. El equipo llega aquí con muchos corredores jóvenes para buscar sus oportunidades y creo que todos las vamos a tener. Venimos con muchas ganas de dejarnos la piel por Movistar".



El colombiano Dáyer Quintana ha preparado el Giro en Colombia y participó en el Tour de Romandía, donde estuvo mermado por una enfermedad. El hermano de Nairo apunta a aprovechar alguna oportunidad en escapadas.



"Después de tres años vuelvo a correr una vuelta de tres semanas y eso es un gran reto para mí. La primera vez son más ganas e ilusión, pero esta vez ya es más responsabilidad. Conocí el Giro en 2015 y la verdad es que fue espectacular. Es una carrera espectacular por los recorridos y por cómo la vive la gente".



Eduardo Sepúlveda viene de entrenarse en Andorra y de probar fuerzas en Romandía. Un estreno en el Giro que el argentino afronta con ilusión. "Me hace mucha ilusión debutar en el Giro; nunca lo he corrido pero sí que lo he seguido por televisión y tengo muchas ganas de vivir desde dentro esas etapas, que parecen preciosas. Me han hablado cosas muy buenas de esta carrera; que es muy dura, pero muy bonita".



