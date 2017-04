'Nairo es un revolucionario', dice Movistar

En medio de la polémica por las declaraciones de Nairo Quintana contra la administración de la Fedeciclismo en cabeza de Jorge Ovidio González, EL TIEMPO conoció que una de las razones que hacen parte de las diferencias que llevó a la derrota electoral del grupo del ciclista boyacense, cuyo candidato principal a la presidencia era Fernando Flórez, fue que Movistar, firma vinculada al ciclismo como patrocinadora, quería tomar un papel determinante de codirección y dirección de la entidad, tal y como lo hace Colsánitas con el tenis.

Voceros de Movistar consultados negaron categóricamente la versión. “Es probable que en la federación haya personas que tengan una visión en la que creen que las empresas buscan apoyarlos con intereses, pero eso nunca ha sido la intención de Nairo Quintana ni de Movistar”, señaló uno de ellos.



“Desde el 2011, Movistar ha estado vinculado al ciclismo colombiano y mundial con sus equipos Movistar Team y Movistar Team América y ha apoyado a la federación, ha trabajado con ella, pero no quiere apoderarse de la Fedeciclismo”, dijo el vocero.



Quintana vinculó a Movistar con la intención de crear un nuevo comité ejecutivo en la rectora del pedalismo, movimiento que fue derrotado de forma aplastante por el grupo encabezado por González.



La semana pasada, Quintana dijo que la Fedeciclismo no entregaba los balances financieros, que no se hacía control al dopaje porque el laboratorio está suspendido, que los ciclistas competían sin seguridad social y que las ligas estaban desamparadas por la entidad, por lo que lideró el cambio.



El emisario confirmó que la idea que se persigue, y lo que pretende Nairo Quintana, es liderar un movimiento que engrandezca el ciclismo colombiano.



“Nairo es un ser excepcional, no solo como ciclista, sino como persona. Él quiere devolverle al ciclismo todo lo que el ciclismo le ha dado a él y al país”, señaló el emisario de Movistar.



Y agregó: “Nairo es un revolucionario, y la revolución que hizo en el ciclismo de Boyacá la quiere llevar al ciclismo colombiano”.



Quintana reunió a prestantes ejecutivos de empresas importantes del país en torno a su idea, entre ellos, a Alfonso Gómez, quien es el presidente de Telefónica Colombia.

Afonso Gómez, presidente CEO Telefónica Movistar. Foto: Archivo / EL TIEMPO



“Nairo buscó al doctor Alfonso Gómez y le pidió que fuera parte del comité ejecutivo de la Fedeciclismo, con el fin de que le diera visión empresarial y gerencial al ciclismo nacional. Gómez aceptó la invitación solo porque él (Nairo) fue el que le hizo la propuesta”, señaló el vocero.



Así como Nairo buscó a Gómez, el grupo logró convencer a Ettore Sangiovanni, quien fue presidente de la Fedeciclismo, y a Gustavo Alberto Lenis, quien está al frente de la representación en Colombia de Hyundai.



En Movistar causó extrañeza la versión de que querían apoderarse de la Fedeciclismo, pues aseguraron que la entidad siempre ha estado presta a apoyar al ciclismo y que ha sido patrocinadora de los eventos que realiza dicho ente.



“Hemos apoyado a la federación, hemos hecho parte de la Vuelta a Colombia, hemos patrocinado la carrera con una inversión de unos $ 700 millones, durante cinco años”, aseguró el vocero.



En referencia al Clásico RCN, carrera que Movistar ha ganado con Óscar Soliz (2014) y Ómar Menoza (2015), el vocero dijo: “No hemos sido patrocinadores de la prueba, porque Claro, nuestra competencia, es el apoyo de ellos, pero hemos formado parte con el equipo, hemos competido, hemos asistido”.