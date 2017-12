¿Mensaje a Nairo? ‘Ese tiempo de gregario quedó atrás’: Landa

El escalador Mikel Landa, fichaje estrella del equipo Movistar, para la próxima temporada volvió a declarar que su “tiempo de gregario quedó atrás”.

El ciclista, en una entrevista para el diario español ‘As’, manifestó que si le dicen que se detenga otra vez cuando lleve piernas para ganar, no lo hará. “Me toca perseguir mis metas”, señaló.



Landa, con pasado en Astana y Sky, habló de su relación con el colombiano Nairo Quintana y añadió que se complementarán.



“Entiendo que Nairo remarque su condición de líder: desea sus oportunidades, como yo las mías. Me las he merecido y nos complementaremos”, dijo el español en ‘As’.



En ocasiones anteriores, Landa manifestó que el recibimiento de Nairo fue “muy bueno” y que cree que “no habrá ningún problema”.



En cuanto a su relación con el equipo, el ciclista español añadió: “Me han puesto las cosas muy fáciles. El entorno y las costumbres son más cercanos, me entiendo con todo el mundo en castellano… En Astana y Sky no tuve problemas de idiomas o de adaptación, pero apenas pillaba las bromas y los chistes”.



De otro lado, Landa manifestó que comenzará su etapa con Movistar en Andalucía, este 14 de febrero.



ELTIEMPO.COM