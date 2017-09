Llegar al podio, la tarea de Miguel Ángel López en la Vuelta a España

Miguel Ángel López solo tiene 23 años, corre su segunda Vuelta a España; bueno, casi que la primera, porque el año pasado tuvo que retirarse en la sexta etapa. Este domingo ajustó su segunda victoria de etapa, está de sexto en la general y de ahora en adelante su objetivo será terminar en el podio. ¿Lo conseguirá?

López tiene mucha opción de acabar allí; claro, no será fácil, pero, para los consultados por EL TIEMPO, esa tarea se podrá lograr.



El pedalista colombiano del equipo Astana viene de menos a más en la Vuelta. Comenzó la segunda semana de la carrera en el puesto 15 de la general y a 4 minutos 29 segundos del líder, Chris Froome.



Luego de tres increíbles jornadas, de su triunfo del miércoles en el Observatorio Astronómico de Calar Alto, del segundo puesto del sábado en La Pandera y de su victoria de ayer en Sierra Nevada, López ha descontado 1 minutos 38 segundos y termina la segunda parte de la competencia en el sexto puesto y a 2 minutos 51 segundos de Froome.



“Es su asignatura, y creo que lo conseguirá. Faltan dos etapas con final en alto, duras, sobre todo la del sábado, con el ascenso final al Angliru, por lo que chance es lo que tiene”, señaló Oliverio Cárdenas, técnico del equipo Boyacá es para Vivirla.



López tiene a solo 12 segundos de diferencia a su compatriota Esteban Chaves; del cuarto puesto de Wilco Kelderman lo separan 40 segundos y del tercero, ocupado por Ilnur Zakarin, está a 43 segundos.

El boyacense Miguel Ángel López atacó desde lejos, faltando casi 25 kilómetros, ganó la etapa y se impuso con categoría. Foto: Tomado de @lavuelta

Nibali, segundo en la general, supera al ciclista de Boyacá por 1 min 50 s, tiempo considerable pero no imposible de descontar, por lo que ha demostrado en la segunda semana.



“Se ve fuerte y es un corredor diferente de los que están adelante. En la montaña sube bien, se ve con confianza y ahí puede sacar esa diferencia”, añadió Cárdenas.



Miguel Ángel López, para conseguir su meta, tendrá exámenes importantes: la contrarreloj de mañana. de 40 km, en terreno llano, y dos llegadas en premios de montaña de fuera de categoría, el miércoles en Los Machucos y el sábado en el Angliru.



“Tiene ritmo, calidad y ha ganado mucha confianza en los últimos días, eso es clave para lograr terminar en el podio”, señaló el exciclista Oliverio Rincón.

Para el boyacense, López ha corrido con inteligencia, ha sabido esperar el momento ideal para el ataque.



“Se ve que sube fácil, eso lo dice su pedaleo. Ataca donde tiene que hacerlo, no gasta innecesariamente energías y marca diferencia cuando sale del lote”, dijo Rincón, quien ganó dos etapas en la Vuelta a España, donde corrió cuatro veces; su mejor posición fue cuarto en la general, en 1993.



“Nadie le puede seguir el paso; faltan dos llegadas en alto bien complicadas, y es el mejor escalador de la competencia, por eso creo que acabará en el podio”, agregó Rincón.

Es el capitán

Aunque lo ha demostrado en las últimas jornadas, la pelea por la capitanía en el Astana con el italiano Fabio Aru no está definida, así lo afirma el DT, Bruno Cenghialta. “Sabíamos que Miguel Ángel preparó muy bien a la Vuelta, pero Fabio Aru es y sigue siendo nuestro capitán en esta carrera”, precisó el técnico.



Hoy, la general dice que López está de sexto y Aru, de séptimo, separados solo por 27 segundos.



“López, en este momento, es probablemente el mejor escalador de la carrera, así que ¿por qué no tratar de ganar las etapas?”, concluyó Cenghialta.



El colombiano no se ha referido a las posibilidades de seguir subiendo en la general, simplemente habló de la victoria de este domingo, de las sensaciones que le dejó.



“Teníamos dudas porque era una subida bastante larga, pero hemos contado con las fuerzas suficientes para atacar y ganar la fracción”, dijo el corredor boyacense.



Miguel Ángel López tiene fuerzas, lo ha demostrado. Durante la primera semana de carrera se propuso perder el menor tiempo posible, y despuntó en la segunda parte de la competencia. Mañana, con la crono, comenzará la recta final de la Vuelta, una prueba de gran calibre para López, que nunca ha hecho una carrera de tres semanas. Se ve en buena forma; del lote, aparte de Froome, el líder sólido, es el que mejor camina.



La Vuelta a España tendrá este domingo el segundo día de descanso, importante para preparar el final de la prueba.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel