'Mi idea es terminar entre los cinco primeros de la carrera’: López

Al boyacense Miguel Ángel López, a quien llaman ‘Super-mán’, le llegó la hora de probar de lo que es capaz en el Giro de Italia, la segunda carrera por etapas más importante del mundo, con el objetivo claro de ser protagonista.

López, de 24 años, llega a la prueba cargado de metas y las quiere cumplir. No será para nada extraño que sea protagonista, ganador de etapas, animador de la carrera y que pelee los primeros puestos de la general. Es la primera vez que corre la competencia italiana, a la que llega con 3.554 kilómetros y 25 días de carrera, el de más trajín entre los favoritos al título, pero eso a él no le importa.



Ha hecho su mejor arranque de temporada en Europa, se ha olvidado de las caídas, las fracturas y las lesiones que dieron al traste con una mejor actuación (aunque en la primera etapa del viernes tuvo una caída en el reconocimiento del recorrido). Sus dos triunfos de etapa en la Vuelta a España del 2017, su octavo lugar en la general y el subtítulo en el Tour de Omán, el tercer cajón del podio en Abu Dabi, el puesto 16 en la Tirreno-Adriático y el triunfo de etapa y el tercer puesto en el Tour de los Alpes de este año son su carta de presentación, por eso es catalogado como gran candidato.



Ya tiene la capa puesta, vuela por carreteras de Israel, donde comenzó el Giro, y el ‘Hombre de acero’ solo espera a que llegue la alta montaña para sacar a relucir todos los poderes, no sin antes sobrevivir al ataque de kriptonita al que será sometido por ellos en el tramos contrarreloj individual que hay. EL TIEMPO habló con él.



Corre por primera vez el Giro, ¿qué sabe de la prueba?

Es una carrera muy diferente a la Vuelta a España, el recorrido es más largo, tiene etapas complicadas. Este año iremos a ver qué pasa en esta competencia.



¿Cuál es el objetivo?

Es hacer una gran general. No sé en qué puesto me vea, qué pueda hacer, pero estar peleando es el gran objetivo que nos trazamos.



¿Con qué quedaría satisfecho?

Con terminar la carrera.



¿Se ve en el podio, en el ‘top’ 5?

Ideal sería terminar entre los cinco primeros, pero, como le digo, acabar el Giro, una carrera de tres semanas, pues es sensacional. Uno arriesga mucho, y quedaré tranquilo si lo acabo. El top 5 es una ganancia. Vamos a luchar por eso.



¿Qué sabe de la llegada en el Etna?

Hemos ido a reconocer las etapas importantes. Hay montaña en la prueba, y el Etna es una de esas etapas claves que nos benefician. Hay que marcar diferencias en la subida.



A su DT, Giuseppe Martinelli, le gustaría que usted ganara la jornada del Zoncolan.

Es muy dura esa subida, similar al Angliru, superexigente, y vamos a ver cómo llegamos. Es una buena oportunidad para ganar una etapa.



¿La crono de 34 km es su ‘kriptonita’?

Estoy trabajando bien esos tramos. La idea es estar cerca, no perder tanto tiempo con los que van a pelear la general.



¿Con siete llegadas en alto puede hacer su gran actuación?

Son suficientes para hacer una buena general. En una gran vuelta todos los días cuentan. Hay que estar muy pendientes de todo. En una etapa sin grandes peligros se pueden presentar inconvenientes. Hay que salvar los peligros, las caídas.



¿Es suficiente subida?

Sí, pero no hay que dejar por fuera las de media montaña, que son de mucho peligro y hay que saber manejar los momentos.



¿Froome podrá con el doblete Giro-Tour?

Ha demostrado que puede con un doblete, ha hecho Tour y Vuelta y ha ganado, es un corredor capaz. No hay nada escrito y en este Giro lo vamos a ver luchando por el título. Después, a recuperar para ir al Tour.



¿Aru es peligroso?

Ya ha ganado la Vuelta a España, y en el Giro ha estado cerca. Es un ciclista que siempre disputa las grandes vueltas y va a estar en la pelea, se ha preparado para el Giro.



¿Y Chaves?

No sabría decirle. Es un gran corredor, se ha entrenado para este objetivo, pero no sé cómo llegará.



¿Tiene un gran equipo para el Giro?

Eso se definió desde el comienzo del año, me da confianza porque estaré rodeado de corredores de gran experiencia, con los que nos jugaremos la pelea por la general.



¿El Mundial es su otro objetivo del año?

El trazado me gusta, lo tengo en mente, porque es especial, es para escaladores. Vamos a ir con calma. Ojalá podamos estar allá.



¿Le sorprendió ser el líder del Astana ante la ida de Aru?

No, porque ya había hecho otras carreras como líder; gané la Vuelta a Suiza, y en la Vuelta a España estuve con Aru, así que lo asumí con mucha tranquilidad y demostrando que puedo con esa responsabilidad.



¿Por qué perdió la opción de acabar en el podio en la Vuelta a España del año pasado?

La última semana estuve fuerte, muy fuerte; de eso se dio cuenta todo el mundo, siempre rendí y gané dos jornadas. Hubo una crono larga en la que perdí bastante tiempo, y esos nos llevó atrás, fuera del top 5. En el Angliru tuve precaución por el clima, no me quería caer y quería terminar. La meta era acabar entre los, 10 y lo hice.



Ha hecho su mejor comienzo de temporada, ¿de qué le sirve?

Es el mejor arranque de mi carrera, y eso me da confianza para lo que viene. He tenido continuidad en competencias y entrenamientos, algo que no tuve los años pasados por problemas de salud. Eso es bueno porque da confianza y motivación.



¿Para cuándo el Tour de Francia?

Es cuestión de analizarlo. El equipo es el que manda, el que paga, y ellos son los que deciden. El año pasado hice Vuelta; este 2018, Giro-Vuelta, y ellos analizarán los recorridos para ver cuándo lo hacemos.







LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @LisandroAbel