López, la carta que queda en el Giro tras el desplome de Chaves

Colombia perdió este martes a una de sus dos cartas más fuertes para pelear por el Giro de Italia. Esteban Chaves tuvo un día para el olvido en la etapa más larga de la prueba (244 km); no tuvo piernas en el primer puerto de montaña, se retrasó y cedió 25 minutos 25 segundos. Adiós a su ilusión de pelear siquiera por el podio de la competición. Ahora, el país queda en los pedalazos de Miguel Ángel López, su otra gran apuesta, pese a que esté retrasado en la general. Carlos Betancur tendrá que trabajarle al ecuatoriano Richard Carapaz y, quizá, por una victoria de etapa.

Luego de su gran exhibición de la semana pasada, en la que ganó en el volcán Etna, Chaves tuvo su mal día. Matt White, director deportivo del Mitchelton Scott, desmintió los rumores sobre una caída o una situación médica en el caso del colombiano. Tampoco fue una afectación por polen se especuló; las piernas no le respondieron, no tuvo fuerzas y lo pagó. “Simplemente no tenía fuerzas, por eso no pude estar con los mejores en la primera subida. Así es el Giro. Tengo una relación difícil con Italia, es amor y odio. Hace solo unos días disfruté de uno de los mejores días de mi carrera, y ahora es difícil asumir esto para mi moral”, aseguró Chaves, quien ahora tendrá la misión de, si su cuerpo responde, apoyar a Simon Yates a mantener el liderato de la prueba.



Por su parte, López no ha mostrado todo su potencial. Hoy está en el 12.º puesto, a 2 min 37 s del liderato. Aún tiene etapas de montaña ideales para sus ataques, recortar diferencia y sacar ventaja. “Lo importante es que las piernas van respondiendo”, aseguró. La etapa del sábado, en el ascenso al Zoncolan, puede comenzar su recuperación.



Finalmente, Betancur cumple una buena actuación, pero pese a estar de 15 a 2 min 49 s del líder, su labor será trabajarle a Carapaz para que se mantenga en los primeros puestos.



DEPORTES