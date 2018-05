Miguel Ángel López, a pelear por el podio del Giro

¡Etapota! La subida al Zoncolan resultó dramática, emocionante, épica, aunque hubo pocas diferencias entre los favoritos.



El duro ascenso de 10 kilómetros desbarató el lote y dejó claro que el ganador del día, Chris Froome, no se da por vencido, que Simon Yates, el líder, está fuerte, que Tom Dumoulin no perdió el tiempo que todos esperaban y sigue siendo el favorito y que el colombiano Miguel López recuperó cinco casillas en la general, es sexto.

López supo dosificar sus fuerzas, fue uno de los que más escaló en la general y ahora sueña. Tiene a 3 min 42 s al del líder, Yates, pero con Froome solo pierde 32 segundos, con Thibaut Pinot cede 1 min 56 s y de Domenico Pozzovivo, tercero, está a 2 min 5 s.

“Queríamos ganar la etapa, pero no se pudo. Estamos satisfechos porque subimos en la general, estamos más cerca”, dijo López.



El boyacense se quitó de encima a Fabio Aru, superó a Patrick Konrad, a Pello Bilabo, a Rohan Dennis y a George Bennett, quienes estaban por delante en la general y es el líder de los jóvenes, desplazando a Ríchard Carapaz. Ahora deberá perder tiempo en la crono del martes, seguro, pero le quedarán las jornadas del jueves, viernes y sábado para recuperar terreno y pelear el podio. ¡Se puede!



Con su triunfo, Froome entró en la pelea, ya es quinto y demostró que se ha recuperado.



Se pensaba que Yates podía sacar más diferencia, sobre todo con Dumoulin, quien es el hombre que mejor va al reloj en este Giro y que el martes tendrá su mejor día para ir por el liderato, pero no fue así.



Del que se esperaba más fue de Pinot, el francés que poco había gastado, pero en esa temible subida pagó y demostró que no estuvo fino en el terreno que más le conviene. Pozzovivo, en lo suyo, regulado, puso paso en el ascenso, y se acomodó de tercero, el italiano tiene con qué luchar por el podio.



Hoy, Tolmezzo y Sappada, de 176 km, con cuatro pasos de montaña, tres de tercera y uno de segunda, pero el final no será en alto.







