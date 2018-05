‘Me siento muy bien’: Tom Dumoulin

Tom Dumoulin estuvo cerca de cazar a Simon Yates, el ganador de la etapa 11 del Giro de Italia y líder de la prueba, tras el arranconazo del británico que arañó segundos.

“No fui lo suficientemente bueno para ganar, pero estoy súper satisfecho”, dijo Dumoulin.

Y agregó: “Las piernas estaban un poco dolorosas al principio de la etapa, pero creo que todos lo tenían después de ayer. A medida que avanzaba la etapa me sentí mucho mejor.”



El holandés, que busca su segundo título en el Giro, tras su victoria del año pasado, quedó a 47 segundos de Yates en la general, y tiene una crono de 34 kilómetros a su favor.

“Traté de seguir a Yates, pero no pude cerrar la brecha y me mantuve a la misma distancia, no me puedo culpar a mí mismo. Me siento muy bien, este es mi mejor resultado desde Jerusalén", precisó.



Dumoulin espera defenderse este fin de semana en el regreso de la dura montaña en la competencia, en la que será atacado y él tratará de perder el menor tiempo posible.



“El fin de semana va a ser muy duro y daré lo mejor de mí para defender esta posición. Todavía queda un largo camino hasta Roma”, señaló.



Redacción deportes