Richeze, el gran aliado de Gaviria para fulminar en los embalajes

Su nombre, como argentino que es, pudo haber tenido connotación en fútbol, su primer deporte. Maximiliano Ariel Richeze Araquistaín pertenece a una familia que respira ciclismo. Él siguió los pasos de Omar, su padre y su hermano mayor, Roberto, decisión que le dio la oportunidad años más adelante de correr en el ciclismo europeo, en las que siempre brilló por su potencia en las piernas y su velocidad.

Ahora, a sus 34 años, en su madurez ciclística, cumple con una misión primordial en el equipo belga Quick Step-Floors: poner a punto en el embalaje, lanzar y dejar servida en bandeja de plata la victoria para su su amigo Fernando Gaviria.

Es como realizarar una gran faena y dejar a su compañero listo para propinar la estocada final y tras el triunfo verlo levantado en hombros para que reciba la ovación.



Pero eso ya no le importa al Atómico Richeze, a quien también le siguen los pasos sus hermanos menores Mauro y Adrián. Su humildad es tan fiel a su convicción de hacer bien su trabajo.



Richeze bien pudo comenzar su carrera en las divisiones menores de Boca Juniors, su amado equipo, pero apenas jugó partidos en la barriada de su natal Buena Vista, al noreste del gran Buenos Aires. Luego, con la influencia de su padre, figura en el ciclismo argentino en las décadas del 70 y 80, se dio cuenta que ese era su camino.



"Tenemos una gran química con Fernando. Con un guiño ya sabemos que es lo que debemos hacer para el embalaje en los últimos 2.000 metros. En algunas ocasiones hablamos antes del remate para revisar el libreto planteado. Y el triunfo de él me indica que yo hice bien mi trabajo", dijo Richeze en diálogo con EL TIEMPO.

Milan-San Remo, en la mira

El argentino fue determinante en los cuatro triunfos de etapa que logró Gaviria el año pasado en el Giro de Italia. Ahora se prepara para hacer lo mismo en el Tour de Francia, uno de los objetivos de la temporada.



"Claro, esto es de trabajar muy duro. Mis objetivos personales se centran en lanzar y dejar como ganador a Fernando en la Milan-San Remo y hacer lo propio en las etapas planas del Tour. No será facil, ya que estarán alli velocistas de la talla de Caleb , Marc Cavendish, Peter Sagan y Marcell Kittel, pero haremos nuestra labor", contó Richeze, quien llegó al equipo belga en 2016.



"Gaviria sabe lo que quiere, es un corredor aplomado y a pesar de su juventud, no se desespera en los momentos críticos. Sabe estar bien ubicado y eso es determinante a la hora de tomar las decisiones en los finales de etapa", agregó.



Con respecto a la Colombia Oro y Paz, Richeze indicó que esta carrera está a la par de otras de su categoría en el mundo, con una buena organización y la presencia de equipos World Tour.



"Es como un Tour en Suramérica. Además, complementa el comienzo de la temporada que arranca en San Juan (Argentina). Tiene muy buen futuro porque es un país agradable, con gente que ama el ciclismo y en un país que respira este deporte. De ahí, que cada año surjan nuevos talentos que más adelante llegan a las grandes formaciones del pedalismo mundial", destacó.



Con respecto al colombiano Álvaro José Hodeg, una de las nuevas contrataciones del Quick Stepp en la temporada, Richeze lo calificó como un chico con grandes cualidades.



"Álvaro José va por buen camino, creo que tiene todas las condiciones para ser un gran embalador y seguir los pasos de Gaviria", concluyó Richeze, ganador este año de una etapa en el Tour de San Juan, luego del retiro de Gaviria.



Ayer no fue la excepción. El argentino le dio fuelle a Gaviria y pese a no finalizar en el top 10 de la calurosa jornada, le abrió la puerta para que el antioqueño alcanzara la segunda victoria consecutiva de etapa y mantuviera el liderato de la Colombia Oro y Paz.



JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

Enviado especial

En Twitter: @arana_javier