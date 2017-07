Matthews ganó la etapa 14 del Tour; Froome retoma el liderato

El australiano Michael "Bling" Matthews (Sunweb) fue más rápido que los clasicómanos en la meta en alto de Rodez y se impuso en la decimocuarta etapa que comenzó Blagnac con un recorrido de 181,5 kilómetros, en cuyo final hubo sorpresa: Chris Froome arrebató el maillot amarillo a Fabio Aru, quien se quedó cortado con el resto de favoritos.

Matthews, de 26 años, se mostró poderoso en una llegada en repecho que hizo estragos. Respondió a los ataques de grandes clasicómanos como los belgas Philippe Gilbert y Greg Van Avermaet y en un alarde de fuerza alzó los brazos dando la segunda victoria consecutiva a su equipo, tras el éxito en Peyragudes del francés Warren Barguil.



Tras "Bling", cuyo apodo responde a lucir accesorios brillantes de metal, entraron el campeón olímpico Avermaet y el noruego Edvald Boasson Hagen (Dimension), que no pudieron impedir la celebración por todo lo alto de Matthews, por fin recompensado con la victoria, la segunda del Tour en su palmarés tras la lograda en 2016.



La refriega final en el repecho de 500 metros que conducía hasta meta hizo estragos. Más que la etapa pirenaica de la víspera. El pelotón se estiró entre la tormenta de ataque, tanto que se partió en mil pedazos, con la mayoría de favoritos cortados, menos Froome, quien atento aprovechó para meter tiempo a sus rivales.



Un pellizco considerable de 4 segundos a Bardet, 14 a su compañero Mikel Landa, 21 a Nairo Quintana y Alberto Contador y 24 a Aru, quien se despidió de esta manera del maillot amarillo, que volvió a las espaldas del que ya era líder virtual, Chris Froome, de nuevo al frente tras dos días sin pasarse por el podio.



La locura desatada por los reyes de las clásicas, que buscaron con ansia la victoria en un tipo de llegada para rematadores provocó una alteración de la clasificación inesperada. Froome entró en el Macizo Central con 18 segundos sobre Aru, 23 respecto a Bardet, 29 a Urán, 1.17 minutos por delante de Landa, 2.22 a Quintana y 5.37 a Contador.



La jornada salió de Blagnac, a un paso de las grandes empresas de la industria aeronaútica, con ganas de aventura después de las dos batallas pirenaicas. Se hablaba de día de transición, pero la realidad fue otras.



No faltó la escapada, protagonizada esta vez por Hollenstein (Katusha), Voeckler (Direct Energie), De Gendt (Lotto-Soudal), Roosen (Lotto-Jumbo) y Bouet (Fortuneo). Como es habitual, no fueron muy lejos en sus ilusiones porque el pelotón los mantuvo a raya en todo momento.



A 31 de meta, De Gendt superó en la cima de la Cota de Centrès a Frederik Backaert en la clasificación de los corredores que más kilómetros llevan de escapados en el Tour 2017, con cerca de 600. El corredor flamenco se fue en solitario en busca de la gloria, pero fue cazado a 12 de Rodez.



En ese momento se presentó la locura en el grupo. BMC, Katusha y Sunweb marcaron el ritmo para colocar a sus hombres fuertes. Apareció Gilbert para tirar de galones en el inicio del último repecho, exigente, de medio kilómetro, pero que se le atragantó a más de uno. Entre campeones andaba el juego.



Gilbert, ganador del Tour de Flandes atacó a 300 metros de meta, en plena subida, le alcanzó el campeón olímpico, Van Avermaet, pero cuando parecía que la victoria se la iban a disputar entre los dos, apareció "Bling" para brillar más que nadie. Matthews completa en su palmarés 2 etapas en el Tour, 2 en el Giro y 3 en la Vuelta.



El de Canberra encontró oro después de muchos intentos. La persiguió y la consiguió. Segundo día de fiesta en su equipo. La decimoquinta etapa se disputa este domingo entre Laissac-Sèvérac L'Eglise y Le Puy-En-Velay, con un recorrido de 189,5 kilómetros que incluye cuatro puertos, dos de ellos de primera.



