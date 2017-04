'Nosotros no filtramos el audio de Mariana’: Presidente Fedeciclismo

25 de abril 2017 , 08:35 a.m.

25 de abril 2017 , 08:35 a.m.

Jorge Ovidio González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, le dijo a EL TIEMPO que la entidad no filtró el audio en el que Mariana Pajón le dijo a Nairo Quintana que "se dedicara a pedelear y cuidara sus palabras" y que no iba a renuncia a su cargo tras las críticas a la entidad emitidas por el boyacense la semana pasada.

"En ningún momento filtramos ese audio. La Federación no va con ese tema. Es una indelicadeza de quien lo hizo", precisó González.

Ni idea cómo se filtró. Era un tema privado, de familia. Hasta ahora Carlos Mario Pajón, que está muy triste por todo lo que ha pasado, no nos ha comentado qué pasó FACEBOOK

Y agregó: "Ni idea cómo se filtró. Era un tema privado, de familia. Hasta ahora Carlos Mario Pajón, que está muy triste por todo lo que ha pasado, no nos ha comentado qué pasó".



En dicho audio, Pajón le dice a su padre, quién es vocal del comité ejecutivo de la Federación, que Nairo debe cuidar lo que dice porque "que él no haya ganado lo que quería ganar no significa que pueda destruir a una Federación como lo hizo".



González lamentó el hecho y señaló que está tranquilo y que seguirá adelante.

Voy a seguir en la Federación porque fui nombrado por la mayoría de las ligas del país FACEBOOK

"Voy a seguir en la Federación porque fui nombrado por la mayoría de las ligas del País", precisó.



"Vamos a seguir trabajando como siempre. Tenemos eventos grandes como la Vuelta de la Juventud, en la que estamos metidos. Lamentó que esto haya pasado", concluyó González.

Por su parte en un comunicado, Mariana Pajón explicó: “No es cierto que exista una diferencia o división personal entre dos dignos representantes del deporte colombiano en el exterior, como lo son Nairo Quintana y Mariana Pajón; de dicha conversación privada solo se puede inferir una diferencia puntual en el procedimiento escogido por Nairo para presentar sus inconformidades”.

Así mismo, Pajón afirma que es consciente de que sí hay falencias dentro de Fedeciclismo, que hay temas por mejorar y por ello le dijo a su padre, Carlos Mario Pajón, que hiciera parte del Comité Ejecutivo de la entidad donde tiene el cargo de vocal.



Mariana dejó claro que la conversación filtrada en las redes sociales “se desarrolló dentro de la esfera privada y en el contexto de una conversación entre ella y su padre en la que Mariana simplemente respondió a la pregunta previa sobre cuál era su opinión de los comentarios del deportista boyacense y donde no existió ninguna intención de enviar un mensaje negativo a Nairo Quintana”.



Vea el comunicado completo aquí:

Para la opinión pública. Nuestro comunicado oficial sobre el audio filtrado de @marianapajon. Gracias y ante todo un llamado al respeto. pic.twitter.com/B8TjWy1GID — Miguel Pajón L. (@pajonmiguel) April 25, 2017

