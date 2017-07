Mariana Pajón ganó bronce en el Mundial de BMX

Con solo 25 años, la colombiana Mariana Pajón quiere más títulos de los que, hasta el momento, ha conseguido en su larga carrera deportiva. Ayer, consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Rock Hill (Carolina del Norte, Estados Unidos).



El año pasado, en el ‘patio de su casa’, en Medellín, en la pista que lleva su nombre, logró el título mundial de BMX en la competencia de series, una de las victorias más importantes de su vida, no solo por lo que significa ganar un oro en esa clase de certámenes, sino porque era una medalla que ella se había propuesto conseguirla.

Esta vez, el escenario fue distinto.

La colombiana terminó detrás de la estadounidense Alise Post, que logró el título en un apretado final con la australiana Caroline Buchanan, a la que superó por apenas nueve milésimas y la relegó al segundo lugar. No tuvo una buena partida y en la primera curva pasó en el séptimo lugar. Luego remontó hasta el tercero.

“Me sentía muy bien, me pegué una enredada horrible todo el día, pero la verdad me sentí muy bien en la final. Ya la pista no me daba, era muy corta, pero la remontada fue muy buena”, le dijo Pajón a ESPN después de la competencia.



Pajón es la gran figura de la delegación y una de las estrellas del Mundial. Aunque no ganó, volvió a meterse en el podio. Tiene ocho medallas de oro en su historial, el mismo que comenzó en 2008, cuando logró la medalla de oro en la categoría juvenil cruiser.



El año pasado, Mariana perdió el oro y la plata en la competencia de la contrarreloj, que no se hizo esta vez en Estados Unidos, pero al día siguiente se impuso en las series.

Hoy vuelvo a soñar! Estoy dando el 100% y portando mi bandera con orgullo. Dejaré todo en la pista!!! #GraciasColombia 🇨🇴



Soy #TeamDIRECTV pic.twitter.com/EJCijf3mM5 — Mariana Pajon (@marianapajon) 29 de julio de 2017

Sabía que no podía defraudar al país, a su familia, a los aficionados y tampoco a sus seguidores y llegó a la final con la convicción de ganar, y lo hizo, de la misma manera como lo hizo en los dos últimos Olímpicos, picando en punta desde el principio. Se impuso con tiempo de 41,385 segundos, dejando en el segundo puesto a Buchanan y con el bronce a Post.



Pajón llegó a este Mundial de Carolina del Sur luego de lograr el título de la Copa de Francia y el campeonato general de ese país, y lo hizo de una forma abrumadora: no perdió ninguna válida, se impuso en las 10 competencias del torneo, el que dominó a su antojo.



Llegó al Mundial del 2017, luego de su esfuerzo en la Copa de Francia, en un buen estado físico y técnico, en busca de la corona. Estuvo tres meses en Europa buscando ritmo de carrera, pues poco compitió después de haber ganado el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Mira a los Olímpicos

La idea en este 2017 es que Pajón comience a labrar el ciclo olímpico que terminará con las competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y este Mundial es un reto importante para ella.



En cuanto a las rivales, la deportista colombiana sabe que, además de Buchanan y de Post, se midió en las series preliminares a las francesas Axelle Étienne y Camille Maire, con quienes rivalizó en la Copa de Francia.

“No ha cambiado casi nada, pues las rivales siguen siendo las mismas. Siempre tengo la idea de prepararme de la mejor manera para ganar, sin importar a quiénes tengo en el partidor. Vamos a superar lo que hemos construido”, señaló Pajón al Comité Olímpico Colombiano (COC).



En esa lista de las contrincantes que tenía Pajón figuró la venezolana Stefany Hernández, quien acompañó a la colombiana en el podio de Río de Janeiro, cuando conquistó la medalla de bronce, después de Post, plata, y de Mariana, quien consiguió el oro. Ayer, Hernández terminó en el cuarto lugar.



Pajón consiguió su cuarto bronce en el Mundial. Antes había conseguido los terceros lugares en las contrarreloj de 2011, 2014 y 2016.

Los otros medallistas

En cuanto a la competencia de varones, los dos medallistas olímpicos colombianos, Carlos Mario Oquendo (bronce en Londres 2012) y Carlos Ramírez (que obtuvo el mismo metal en Río 2016) quedaron afuera en cuartos de final.



Ramírez, en su serie, se chocó con su compatriota Miguel Calixto y quedó afuera. A Oquendo le tocó esquivar en una caída y quedó en el quinto lugar, en una decisión que necesitó del foto finish.



En la categoría juvenil, Juan Ruiz llegó a la gran final y terminó en el sexto lugar. También alcanzó la última carrera María Camila Restrepo: fue octava.





