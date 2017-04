Mariana Pajón cuestiona a Nairo y apoya a Fedeciclismo

La bicicrosista colombiana Mariana Pajón, doble medallista de oro Olímpica, salió al paso de las acusaciones del ciclista boyacense Nairo Quintana a la Fedeciclismo y dijo que está destruyendo a la entidad.

“Me tiene triste, porque una persona como Nairo debe cuidar mucho sus palabras. Es capaz de destruir como de construir. Que él no haya ganado lo que quería ganar no significa que pueda destruir a una Federación como lo hizo. Y la forma como están tratando a Jorge Ovidio en las redes sociales. Sí, está bien, hay muchas cosas por mejorar”, señaló Pajón, en referencia a la contienda electoral que perdió Nairo, al querer poner a gente de su confianza en la directiva de la Fedeciclismo.



Nairo, el jueves pasado, en Bogotá, dijo que la rectora del ciclismo colombiano no envía a todos los deportistas a competir en los mundiales, cuando se tienen los cupos, que no presentaba balances financieros y que no acompañaba a las ligas en su gestión.

“Tiene razón en otras, pero hablar como habló, sin argumentos, sin información, es muy triste. Destruyó lo que hemos hecho todos, porque la Federación somos todos, incluidos los deportistas”, señaló Mariana Pajón.



“Hay muchos deportistas que no tienen apoyo, porque no se puede apoyar a todos. Es verdad que hay cosas que se pueden mejorar, pero destruir así, y decir que él intentó y que las ligas decidieron otra cosa, que por eso no va a ayudar más”, se escucha en el audio que Mariana le envió a su padre Carlos Pajón, quien es vocal del comité ejecutivo de la Fedeciclismo.



“Un deportista está para ayudar, para dejar un legado, por qué no se sienta con la Federación para mejorar las cosas. Qué más un ídolo queriendo ayudar, escuchar, aprender, entrar en la Federación y ver en que se pueden mejorar las cosas, que sentarse en una rueda de prensa y destruir así. Me parece muy triste”, continuó Pajón.



“Espero que las cosas mejoren. Que la Federación haga un trabajo inteligente. Él no se da cuenta hasta donde pueden llegar sus palabras, incluso, hasta las empresas que no quieran apoyar a la Federación por lo que dijo”, señaló la deportista colombiana en un audio que recoge www.colombia.com



“Nairo que se ponga a pedalear, porque cuando un deportista se mete a la política, las cosas no van bien”, concluyó.



