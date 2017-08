Marcel Kittel ya no será compañero de Gaviria: fichó por el Katusha

La estrella alemana del embalaje Marcel Kittel, ganador de cinco etapas del Tour de Francia este año, dejó el equipo Quick Step-Floors para firmar un contrato de dos años con el Katusha-Alpecin, donde coincidirá con Tony Martin, el otro ídolo del ciclismo germano.

El fichaje del corredor de 29 años, que no pudo llevarse este año al final el maillot verde (clasificación por puntos) del Tour debido a una caída que motivó su abandono, fue anunciado este miércoles por el Katusha.



"Me alegró de unirme a este equipo y especialmente por correr con Tony Martin y con otros corredores alemanes", declaró Kittel, citado por su nuevo empleador.



"Mi amigo Tony Martin (...) me ha podido dar evidentemente indicaciones para ayudarme a tomar la decisión. Su opinión fue importante para mí", añadió Kittel.



El velocista alemán dio las gracias al Quick Step: "He estado realmente bien apoyado en los dos últimos años y he podido volver a mi mejor nivel después de mi horrible año 2015", indicó, en alusión a la enfermedad viral que le impidió participar ese año en el Tour de Francia.



"Estamos muy contentos por tener a Marcel en nuestro equipo", comentó por su parte el mánager general del Katusha-Alpecin, José Azevedo.



"En este momento es el mejor esprinter del mundo. Será uno de nuestros corredores más importantes y puede contar con que será muy apoyado por el equipo", señaló.



El copatrocinador Alpecin, una marca alemana, estaba muy interesado en el fichaje de Kittel, que aumentará su visibilidad en el país germano. Poco después del anuncio de la marcha de Marcel Kittel, el Quick Step anunció el fichaje de otro especialista en el embalaje, el italiano de 28 años Elia Viviani, que se unió por dos años tras llegar desde el Sky.



Campeón olímpico de ómnium en 2016 y subcampeón mundial de scratch en 2011, Viviani ganó una etapa en el Giro de Italia de 2015. "Me era simplemente imposible decir no a uno de los mejores equipos del mundo", afirmó el italiano.



