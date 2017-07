Giro sin 'brillantez' y Tour en 'retroceso': jefe de Nairo Quintana

Eusebio Unzue es el mánager del equipo Movistar y habló claro sobre la situación del colombiano Nairo Quintana, de su apuesta de ganar Giro de Italia y Tour de Francia 2017 esta temporada y las causas por las que no lo pudo hacer.



Unzue señaló que el Giro del pedalista boyacense no fue bueno, que no ha progresado y que analizarán el camino de los últimos años.

“No estuvo con la brillantez habitual. Tuvo un buen día en el Blockhaus y luego a veces quiso más que pudo. Lo intentó y fue capaz, pese a todo, de salir de rosa en la última crono, y perder por segundos”, dijo Unzue, en referencia a la actuación de Nairo en el Giro, en una entrevista con el diario El País de España.



Sobre el tema, agregó: “Fue un Giro sin brillantez. Y cuando esto termine, habrá que analizarlo todo con tranquilidad. Espero que encontremos las razones. No hay necesidad de pensarlo rápidamente. Ahora lo que necesita es un buen descanso y liberar un poco su cabeza para que pueda recuperarse”.



Eusebio Unzue advirtió que la idea de correr el Giro no la vio mal, como forma de alejarlo un poco de la presión de competir en el Tour de Francia.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Benoit Tessier / Reuters

“Fue mutuo el interés por parte de él, y yo tampoco lo veía mal como forma de alejarlo de la presión del Tour, de ver variables de que pudiese llegar de otra manera..., y, se puede decir ya, por la tranquilidad que nos daba Valverde, que sabíamos que lo tendría difícil para ganar, pero que sería un hombre para estar ahí asegurando el protagonismo del equipo. La presencia de Valverde le daba tranquilidad a Nairo y Valverde corría sin presión, y seguro que ahora, si no se hubiera caído, estaría en el grupo de los mejores”, señaló el mánager.



Unzue advirtió que en el Tour del 2016 el colombiano tampoco estuvo brillante y que eso los ha puesto a pensar y analizar es camino que se ha recorrido en el último tiempo.



Sobre la pregunta de si Nairo no debería de entrenar en Colombia y sí en Europa, Unzue dijo: “No sé si eso sería un camino. Ahora lleva ya tres meses en Europa, y es una realidad que cuando viene de casa no viene peor. Su rendimiento no es el esperado y algún motivo hay, eso está claro. Lo veremos con tranquilidad”.



El mánager de la escuadra española señaló que Quintana no ha tenido progresión y que ha tenido un retroceso.



“Sigue teniendo un gran nivel pero no ha habido una progresión. Antes podíamos pensar que no progresaba pero que tampoco iba hacia abajo y diríamos que este Tour ha roto un poco con esa línea. Aquí ha habido como una especie de retroceso. Comenzó muy pronto a ser mayor... Puede ser. También”, declaró a El País.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Reuters

Sobre las declaraciones del papá de Nairo, en las que dijo criticó al Movistar por haber llevado a Quintana al Giro, Unzue conceptuó: “Imagino que él (Nairo) no está de acuerdo. No creo que Nairo use a su padre para lanzarme mensajes. Aquí siempre hemos hecho todo consensuado. Con los preparadores, con los médicos, con los directores. No hemos comentado nada, y tampoco he querido darle importancia”.



Por último, Unzue, sobre la opción de contar con Mikel Landa, el corredor del Sky, en su equipo, advirtió:



“No voy a dejar de decir lo de siempre. Es un chaval (muchacho) al que hemos querido tener siempre. Hemos estado cerca, pero él en su momento ha preferido el atractivo de equipos extranjeros, y espero que algún día sea capaz. Me encantaría tenerlo con nosotros. Y todavía no nos ha dicho que en 2018 no estará con nosotros, no. Está claro que posibilidades hay”.



DEPORTES