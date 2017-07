‘Urán subió su cotización, pero lo vamos a retener’: Vaughters

Si alguien ha depositado la confianza en Rigoberto Urán, el ciclista colombiano que logró el subtítulo del Tour de Francia el domingo pasado, y que sigue haciendo historia, ese es Jonathan Vaughters, el mánager general del equipo Cannondale.

Vaughters sabe que Urán no ha pasado buenos momentos, que los triunfos le han sido esquivos en los últimos dos años, pero confiaba en él, en lo que su categoría le podía dar.



Llegó al Tour con la mejor energía, porque sabía que a su corredor, de 30 años, no se le había olvidado subir al podio de ninguna carrera y tenía la esperanza de que este año sería el indicado para que hiciera la mejor carrera de su vida.



Urán llegó a la escuadra en el 2016, pero las estadísticas no reflejan ningún triunfo, pero Vaughters nunca bajó los brazos, siempre que hablaba con el pedalista nacional confirmaba que no se había equivocado al firmar por dos años, contrato que termina a final de este 2017 y el cual espera renovar en los próximos días, porque para él, Rigoberto es clave en las intenciones de ganar una carrera de tres semanas en los próximos años. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué analiza del subtítulo de Urán en el Tour?

Hace rato estábamos con esa idea. Es increíble lo que ha pasado, no solo con lo que hizo Urán en el equipo, con su segundo puesto, sino por lo que se ha reflejado en la afición colombiana.



¿Y qué fue lo que pasó?

Los fanáticos colombianos son una locura, es que me emocioné al ver tanta gente con la bandera de su país y con las camisetas amarillas, y que eso lo despierte un corredor que manejas, pues ya se puede ver la inmensa felicidad que nos embarga.

Rigoberto Urán se convirtió en el tercer colombiano en alcanzar el podio del Tour de Francia. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

¿Qué futuro tiene el colombiano con su equipo?

Hablo con el mánager de Urán todos los días y creo que va a quedar.



Pero no será fácil por lo que se ve…

Eso lo tenemos claro. Hoy puedo decir que, aparte de su segundo puesto en la general, pues siempre lo he tenido como uno de mis mejores corredores, por eso lo traje al Cannondale y quiero que se quede.



Pero el Cannondale se acaba como equipo…

Es verdad, pero la marca sigue como patrocinadora, serán nuestras bicicletas oficiales. Lo que cambiará en la estructura será el nombre, en los próximos días lo diremos, pero seguimos adelante y en la idea entra Urán, lo queremos y estamos negociando su continuidad.



¿Se encareció Urán con el subtítulo del Tour?

Claro, se puso más caro, pero se lo merece y creo que lo vamos a retener, por eso estamos luchando.



¿Cuáles son las razones, aparte de las deportivas, por las cuales quiere que siga con ustedes?

No hay muchas personas, muchos ciclistas con la autenticidad de Rigoberto. Él es una de esas personas que llega al grupo y se quedan porque son auténticos, su personalidad es de admirar.

Rigoberto Urán sonríe en el podio del Tour de Francia. Foto: EFE

¿Qué tan importante es en el equipo el comportamiento personal?

Nosotros tenemos una filosofía: valoramos los aspectos personales de cada individuo que hace parte de esta familia, que la gente que está a nuestro alrededor sean, primero, seres humanos, es lo que más nos interesa, incluso, por encima de los resultados.



Y Urán cumple con esos requisitos…

Casi toda mi vida he estado metido en el ciclismo y esta última parte de ser el responsable de una infraestructura me ha hecho pensar distinto. He conocido mucha gente, muchos ciclistas y Rigoberto es un verdadero líder, no hay muchos como él. Mire, en todas las escuadras hay líderes, pero no todos tienen la personalidad de este colombiano, esa simpatía, y eso lo valoramos mucho más.



¿Cómo vivó el equipo su actuación en el Tour?

Lo de Rigoberto fue excelente y en el equipo cayó muy bien. Es la conclusión de un excelente trabajo de todos, hicimos una gran labor y Urán respaldó esos sacrificios con ese segundo puesto.



¿Se ganó el respeto?

No lo diría así, porque siempre lo hemos respetado, más bien la admiración por él aumentó, porque es un verdadero líder. Me he dado cuenta que el cariño que le tienen no solo se lo demuestran cuando gana, es igual cuando pierde. Hace un año nadie hablaba de Urán y siempre tuvieron confianza en su labor.



¿Coincide en que no ha ganado, pero que sus temporadas no son malas?

De acuerdo. El año pasado fue séptimo en el Giro, pero a nadie le gustó, para nosotros fue un excelente resultado. Rigoberto tuvo una fuerte bronquitis y lo normal era que se retirara, pero no lo hizo. Me acuerdo de que nos dijo que era su responsabilidad y se esforzó, no se bajó de la bicicleta e hizo un ‘top’ 10, enfermo y todo, eso hay que respetarlo y admirarlo.



¿Qué carreras hará Urán en el segundo semestre?

Hemos hablado de que corra la Clásica de San Sebastián, que vaya a Estados Unidos a la Vuelta a Colorado, allá haremos una cena de celebración por lo que hizo en el Tour. Luego correrá en Canadá, los Grand Prix de Québec y Montreal, y terminará el año con el Giro de Lombardía.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel