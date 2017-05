Lukas Pöstlberger, de la nada a ganador de la ‘maglia’ rosa

Lukas Pöstlberger se impuso en la primera etapa y es el líder del Giro de Italia en su edición 100, tras los 206 kilómetros que unieron a Alghero con Olbia, jornada disputada este viernes.

El nombre de moda en el ciclismo es el de un pedalista que a sus 25 años se estrenaba en el Giro y logró su primera gran victoria en su palmarés, en el que solo figuraba el título nacional de su país en el 2012 y una etapa de la Vuelta a Austria del 2015.

El joven ciclista, quien llegaba a este Giro del centenario tras un meritorio quinto puesto en el Gran Premio E3 Harelbeke, atacó en el momento justo que el grueso del pelotón dudó, logró abrir una pequeña brecha y consiguió los metros suficientes para alcanzar la gloria en la meta.



Y no solo ha logrado el debut soñado, sino que también marca un hito al ser el primer austriaco en llevarse una etapa de la ronda italiana. Han pasado 86 años desde la última vez que un ciclista austriaco logró colocarse la camiseta de líder de alguna de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial (Giro, Tour y Vuelta); fue en 1931, cuando Max Bulla lo consiguió en el Tour de Francia de 1931.



La nueva maglia rosa no pudo ocultar su sorpresa tras llevarse la etapa en Olbia: “Sabía que estaba en forma. Quería lanzar al esprint a Sam Bennett, pero él perdió mi rueda y vi un hueco, tiré y funcionó. Esta es mi primera victoria como profesional y vestiré la camiseta de líder. Creo que me va a llevar tiempo comprender lo que ha pasado”, manifestó el ciclista del Bora en una jornada redonda para el equipo alemán, ya que otro de sus integrantes, Cesare Benedetti, logró el liderato de la montaña.



