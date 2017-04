Jiménez ganó la etapa y Martínez lidera Vuelta de la Juventud

Luis Fernando Jiménez (Primero Villa de Leyva) se impuso en la etapa de la Vuelta de la Juventud, que se llevó a cabo este miércoles entre Manizales y el alto de Letras, sobre 37 kilómetros, en la que Sergio Martínez (Sogamoso) continuó como líder de la carrera.

“Hemos venido acá a pelear por la clasificación general… ayer (en Manizales) hemos perdido tiempo, pero el profesor (‘Pocholo’ Sarmiento) me dijo que viniéramos a pelear la montaña y a ganar etapas, y así lo hemos hecho”, dijo el boyacense, ganador con un tiempo de una hora y 29 minutos.



“Vine muy motivado para esta etapa, sabía que hoy era el día y lo he demostrado”, afirmó Jiménez, nacido en Cómbita. “Boyacá es la cuna de la montaña”, aseguró el joven, que llegó al ciclismo gracias a sus dotes innatas de escalador.



“En una carrera del pueblo vieron que era muy bueno para la montaña, entonces me dijeron que podía ser un buen ciclista y he iniciado. Después de salir del bachillerato me dediqué al ciclismo”, contó Luis Fernando, quien como muchos jóvenes soñadores quiere probar las mieles del mejor ciclismo en el Viejo Continente.



“Quiero llegar a Europa, correr las tres grandes y pelear alguna”, sentenció.



Martínez mantuvo el liderato



El santandereano Sergio Andrés Martínez (Sogamoso Ciudad Incluyente Argos) defendió con éxito su condición de líder general. Es el primero del lote que logra mantener el maillot y lo hizo siendo segundo en la llegada al mítico puerto.



“Fue una etapa corta, pero bastante dura, muy explosiva, pero se ha mantenido el liderato”, dijo el ciclista que partirá de último en la contrarreloj individual, que unirá las localidades Mariquita y Honda, en un tramo de 18.9 kilómetros.



Clasificaciones

Etapa

1. Luis Jiménez Primero Villa de Leyva 1 h 29 min 58 s

2. Sergio Martpinez Sogamoso a 4 s

3. Cristian Muñoz Coldeportes Zenú Claro m.t.

4. WIdy Sandoval Lotería de Boyacá a 41 s

5. Duván Atapuma Bakano m.t.

6. Germán Chaves Coldeportes Zenú Claro a 44 s



General

1. Sergio Martínez Sogamoso 9 h 5 min 46 s

2. Cristian Muñoz Coldeportes Zenú Claro a 27 s

3. Germán Chaves Coldeportes Zenú Claro 54 s

4. WIdy Sandoval Lotería de Boyacá a 1 min 54 s

5. Róbinson Ortega Medellín Éxito a 1 min 56 s



