Henao, Urán, Gaviria, Egan y Nairo, figuras de la Oro y Paz

No es fácil dar una lista de favoritos al título de la Colombia Oro y Paz 2.1, pues en el grupo de 150 pedalistas que tomarán parte en la competencia figuran los mejores ciclistas del país y otros internacionales de gran talla.

Es un recorrido light, ideal para el comienzo de la temporada del 2018, sin jornadas extenuantes y premios de montaña exigentes, por lo que decir quién va a ganar se hace bien difícil.



Y es así porque nadie sabe en qué condición llega; es una gran incógnita el estado de forma de los participantes, pero si vamos a la realidad no es un secreto que por su categoría, trayectoria y ambiciones, Sergio Luis Hernao, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Nairo Quintana, Egan Bernal y Járlinson Pantano lideran el lote de los que podrían ser los grandes protagonistas de la prueba.



No se sabe si alguno de ellos ganará, pero sí es verdad que serán las grandes estrellas. Y de ese grupo hay que decir que Henao y Urán tienen un punto a favor, tal vez mucho, porque son carreras explosivas, cortas, ideales para ellos.



Gaviria será la gran atracción en las etapas llanas, en las llegadas, nada raro que sea el primer líder. Pantano corre por su zona; no defendió el viernes pasado el título nacional de la contrarreloj para ‘guardarse’ para la 2.1. A Nairo hay que tenerlo en cuenta, pero el objetivo de llegar tranquilo al Tour de Francia hace que su cabeza esté en otro lado, aunque su ambición siempre es ganar.



Bernal llega con ritmo, ganó el oro en la contrarreloj individual, fue el mejor joven del Tour Down Under, en el que terminó de sexto en la general, y será la carta tapada del Sky.



Urán y Henao tendrán hoy el primer asalto de sus enfrentamientos en Colombia, pues son los llamados a ganar la competencia de fondo de los Nacionales de Ruta en Medellín, su casa, con 228 kilómetros por delante. Se volverán a ver las caras desde el martes en Palmira, Valle del Cauca.





