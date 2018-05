A los colombianos les llegó la hora de descontar en el Giro de Italia

El Giro de Italia siempre se ha caracterizado por contar con mucha montaña en la primera semana y este año no ha sido la excepción. Este jueves, el sábado y el domingo se cumplirán tres jornadas importantes para ir seleccionando la clasificación general, con 598 kilómetros, cinco pasos montañosos, dos de segunda y tres de primera, dos de ellos en finales.

Será una buena opción para que los ciclistas hagan su trabajo, recorten tiempo y se ubiquen mejor en una general que en estos primeros días casi que no se ha movido, pero que debe hacerlo, pues no hay que perder tiempo de descontar o aumentar segundos.



Clave en estas jornadas serán los escaladores, a quienes les llega su terreno. La general está cerrada y parece que Tom Dumoulin, el campeón actual, lleva las de ganar, por lo que desde este jueves, con la subida al Etna, hay que comenzarlo a mover para evitar sorpresas como la del año pasado, cuando no le pudieron descontar el tiempo que acomodó a su favor en las contrarreloj.



Este jueves debe comenzar el espectáculo del descuento, aunque la jornada entre Caltanissetta y Etna, el volcán, de 164 km, no parezca definitiva. Y no lo es porque la subida, si bien es de 15 kilómetros, no cuenta con serias rampas en las que se pueda hacer daño, pero hay que intentar hacerlo. Lo más duro está en los kilómetros 5 y 9, con rampas del 15 y 14 % de inclinación, de resto, muy pedaleable.



El viento es un factor para tener cuenta, por lo que ya se verá el trabajo de equipo, poniendo paso fuerte. El más interesado en descontar es Miguel López, que a esta altura pierde un minuto 57 segundos, es el más perjudicado del grupo de favoritos, víctima de no tener la experiencia de correr el Giro, una prueba en la que los finales de etapa son de mucho nervio. López cedió, este miércoles, 42 segundos, cuando se salió de la carretera a falta de 5,1 km, y la sacó barata, pudo haber perdido más.



El final del domingo será importante para él. Chris Froome no se ha visto contundente, cedió tiempo en la crono del primer día y ayer se vio descolgado, llegó con el líder Rohan Dennis, pero su condición no es la mejor, al menos eso es lo que se ha visto, y pierde 55 s. Dennis deberá entregar el liderato este jueves, pues los ataques deberían perjudicarlo.



Esteban Chaves debe acomodarse; su compañero Simon Yates está por encima, es tercero, a 17 segundos, pero no es más que el colombiano, que debe poner condiciones y ser el mejor de su escuadra en la general para que le trabajen. Chaves se ha visto bien, atento, adelante. Fabio Aru pierde 57 s y es otro de los que deben apurar el paso o los demás se le acomodarán por delante. Domenico Pozzovivo está bien, es sexto en la general y tiene a 27 s a Dumoulin, que hoy puede recuperar la camiseta rosada.



Carlos Betancur ha respondido, es el mejor del Movistar en la general, 11 a 35 s, y este Giro debería de ser la oportunidad para que demuestre que no se le ha olvidado ganar. Va bien, puede ir por el ‘top’ 10 y estas etapas de montaña le favorecen.



Si el Etna parece poco definitivo, pues nada que decir del final del sábado en Montevergine di Mercogliano, de 209 km, con un premio de montaña de segunda categoría, solo 17 km, con rampas hasta del 10 por ciento de inclinación en el kilómetro 6, que no parece que definiera nada.



Pero el domingo sí es una buena oportunidad para calibrar fuerzas, pues llega una jornada de muchas estrellas, con ascensos duros que hacen daño, ideales para los escaladores. La fracción tendrá final en Gran Sasso de’Italia, luego de 225 km. Hay tres premios de montaña, uno de segunda, en el km 108, otro de primera, en el 132, y el otro en la meta. Los 33 km finales son en constante ascenso, por lo que se esperan batallas. Las rampas duras se encuentran en los seis kilómetros finales, hasta del 13 por ciento de inclinación, a dos kilómetros de la llegada, terreno ideal para ir aclarando la general.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel