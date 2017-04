Miguel A. López y José Serpa y los gratos recuerdos con Scarponi

Michele Scarponi, el ciclista italiano que falleció este sábado arrollado por una furgoneta mientras entrenaba compartió con muchos ciclistas colombianos, pero dos de ellos fueron especiales: Miguel Ángel López, quien era su compañero en el equipo Astana, y José Serpa, con quien estuvo en el Lampre.

Ambos estaban tristes, no podían creer que Scarponi había fallecido en su ley, montando bicicleta, preparando el Giro de Italia, luego de que la escuadra lo nombrara como jefe de filas, tras la lesión de Fabio Aru.



“Era un gran corredor, era alegre, era la alegría del equipo, siempre estaba dispuesto para una broma en el grupo. A Michele lo recordaré por siempre, su veteranía y sus consejos eran importante para nosotros los jóvenes”, le dijo a EL TIEMPO, López, quien se recupera de un problema en su pierna derecha.



El boyacense recordó los momentos claves en la Vuelta a Suiza del año pasado, cuando López fue el campeón y Scarponi lo acompañó en el equipo.



“Fue muy clave, porque uno es joven y yo tenía una gran responsabilidad. Me hablaba, me decía que estuviera tranquilo, que el equipo me respaldaba. Fue un buen compañero, es una pena, una tristeza lo que ha pasado, estoy sin palabras”, aseguró López.



Este año no se vieron, López se recuperaba de una fractura del peroné de su pierna izquierda, mientras que Scarponi comenzaba su temporada.



“La última vez que hablamos fue en la Milano Torino, yo gané, él no pudo terminar. Estuvimos en la concentración, quedarán en mi recuerdo esas dos carreras”, comentó López.

Miguel López y el trofeo de campeón de la Milano Torino, la última vez que vio a su compañero, Michele Scarponi. Foto: EFE / Archivo



Importante fue Michele para Serpa. El corredor colombiano compartió con él en el equipo Androni y luego el italiano se lo llevó al Lampre.



“Yo era su último gregario, era el que le ayudaba en la parte final de las etapas, por eso me dio confianza y me ofreció que lo acompañara en el Lampre, me fui y allí compartí mucho con él”, dijo Serpa, quien a pesar de la tristeza salió a entrenar esta mañana hacia el Picacho.



Para Serpa, Scarponi era sinónimo de risa, era un hombre jocoso, divertido, que siempre tenía un chiste, así los momentos no fueran los mejores.



“Cuando él ganaba o yo lo hacía nos decíamos, ‘qué gran nivel de carrera la que ganaste’, y soltábamos la risa. Era un hombre especial, con experiencia. Era un hombre serio que cuando no estaba en buen nivel tenía el carácter para decirlo y darle la capitanía del equipo a otro. Es más, él trabajaba para los demás cuando le tocaba”, declaró Serpa.



Y agregó: “Ganó el Giro del 2011, me acuerdo bien, lo corrí, ese fue mi último año con Androni, y en el 2012 me fui con él al Lampre. Era un gregario excepcional, no le daba pena decirlo o trabajar para un líder. Así lo hizo en el título del Tour de Francia de Vincenzo Nibali, él fue quien le ayudó a ganarlo”, precisó el ciclista colombiano.



Serpa compartió no solo con Scarponi, sino con su familia. “Conocí de cerca a su esposa, a Anna, y a sus hijos, los gemelos, Giácomo y Tomaso. Muchas veces compartí con ellos, incluso, Michele llevaba a su familia a las concentraciones, eran un apoyo para él”, acotó Serpa.



Allí, en el Lampre, estuvo con Valerio Tebaldi, uno de los técnicos con quien compartió varios años.



“Cuando lo tuve siempre me pareció un buen hombre, siempre andaba feliz y cuando no le iba bien, uno lo veía serio, muy serio, ahí uno se daba cuenta que había problemas”, señaló Tebaldi.



Para Valerio, Scarponi siempre fue un profesional, un gran corredor, entregado a su deporte, que le daba alegría al grupo.



“Estuve con él en la preparación al Giro del 2011 y en el título. Recuerdo perfectamente la etapa que llegó al Etna, la pasó mal, perdió tiempo y creía que se le había ido el Giro de las manos, pero se recuperó y logró el segundo puesto, después el título, tras el problema de Contador”, aseguró Tebaldi.



“Nos vimos en el Tour de los Alpes, incluso, el viernes cuando se acabó la carrera nos saludamos, pero la vida es así, ayer lo vi, hoy ya no está”, le dijo Tebaldi a EL TIEMPO.



