Lo bueno que dejó el Tour de Francia para Colombia

Pasaron 15 años para que un colombiano fuera líder: Fernando Gaviria, que, además, ganó dos etapas. Nairo, una más. Egan, gran peón del Sky.

Gaviria brilló con la amarilla

Pasaron 15 años para volver a ver a un ciclista colombiano como dueño de la camiseta amarilla del Tour de Francia. Así le haya durado apenas un día, ese orgullo no se lo quita nadie al antioqueño Fernando Gaviria. Pero más allá de eso, esta edición de la carrera ratificó a Gaviria como una realidad, a los 23 años.



“Se siente demasiado bien. Es una camiseta particular que quizás nunca pensamos que un colombiano la podría tener”, dijo Gaviria tras ganar la primera etapa, en Fontenay-Le-Comte, y subir a lo más alto del podio. “Hemos trabajado fuerte para conseguir estos objetivos, he entrenado mucho tiempo con el equipo y ahora recogemos los frutos”.

Fernando Gaviria, pedalista colombiano. Foto: EFE

Una caída en los últimos metros de la segunda fracción le impidió defender la camiseta amarilla, pero el Tour tendría otra exhibición del colombiano, en un apretado sprint con el alemán André Greipel y el eslovaco Peter Sagan. Ganó la cuarta etapa, la segunda de su cosecha y la sexta en las tres grandes, tras haber conseguido cuatro victorias en el Giro de Italia del 2016.



“Fue una victoria muy difícil, no recibimos ayuda de ningún equipo, por el contrario todo el día mi equipo trabajó muy duro para esto, todo mi equipo ayudó. Estoy muy feliz por mi equipo. No se puede ganar sin ellos. Gracias a toda la afición colombiana. ¡Su apoyo es increíble!”, dijo tras su segunda victoria.

Fernando Gaviria celebra su triunfo en el Tour de Francia. Foto: AFP

Ya Gaviria es el ciclista colombiano que más victorias parciales tiene en las carreras del World Tour: llegó a 17. Y pudo haber conseguido un par más: en la séptima etapa llegó de segundo, detrás del holandés Dylan Groenewegen, y en la octava, tras cruzar la meta en el tercer lugar, fue descalificado, al igual que Greipel. Después de la etapa 12, Gaviria, como la mayoría de los embaladores, se retiró del Tour. Pero el orgullo de vestirse de amarillo y las dos etapas ganadas no se lo quita nadie.

La victoria del honor

No fue un buen Tour para Nairo Quintana. Desde el pinchazo de la primera etapa hasta la caída antes de la última fracción montañosa de la carrera, nada le salió al colombiano. Sus premios de consolación fueron el décimo lugar en la clasificación general y su segundo triunfo parcial en esta carrera, en la etapa 17, entre Trie-sur-Baïse y Pau, sobre 171 kilómetros.



“Quería ganar para mi gente en Colombia, después de meses de arduo trabajo. Todo el apoyo que he recibido de todos, así como de mi familia y amigos, realmente me ayudó. Estuvimos un poco deprimidos en los últimos días, así que necesitábamos esta victoria”, dijo Quintana tras cruzar la meta.

Nairo Quintana. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Fue la segunda victoria de etapa para Nairo, tras imponerse, en el 2013, en la etapa que terminó en Annecy, por delante de Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y de Chris Froome. Esta vez atacó de lejos y llegó en solitario, con 47 segundos de ventaja sobre el que después fue el campeón de la carrera, el británico Geraint Thomas.



Nairo, sin duda, sabe que no fue un gran Tour. Pero igual agradeció el apoyo en sus redes sociales. “Agradezco a Dios, al equipo y afición el apoyo y confianza. Afortunadamente quedan más Vueltas, Giros y Tours, y en ellos como en este Tour seguiré dando todo lo que tenga y más. El ciclismo es dolor, soledad, pero también alegría por la victoria”, escribió Nairo Quintana en su cuenta de Twitter.

Egan Bernal, el gregario que llevó a Froome

Con apenas 21 años, Egan Bernal corrió su primer Tour de Francia. Su actuación la resume un tal Chris Froome, cuatro veces campeón de la carrera y podio este año: “Egan es un joven con gran proyección. Se vio cómo corrió de fuerte en este Tour de Francia. Él estuvo increíble. Personalmente no estaría en el podio si no fuera por él. Ayudó a todo el equipo, pero a mí me ayudó demasiado en esta carrera. No falta mucho para que Egan sea el líder del Sky. Es un increíble corredor”.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: Reuters

El trabajo de demolición que hizo Bernal tanto para Geraint Thomas, el campeón, como para Froome fue espectacular. El ritmo que puso acabó con casi todas las intenciones de ataque de sus rivales.

Martínez, el trabajador silencioso

La caída y posterior retiro de Rigoberto Urán dejó sin líder al equipo Education First. Daniel Felipe Martínez, que era su escudero, asumió el papel y se mostró muy combativo. Estuvo en varias fugas, en especial en la última semana, y mostró buen potencial en la contrarreloj del penúltimo día, en la que fue el mejor colombiano (puesto 21). Tiene apenas 22 años y un gran futuro.



