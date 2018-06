Lo bueno, lo malo y lo feo de que Egan Bernal corra el Tour de Francia

Egan Bernal tiene la atención del ciclismo mundial. Es el corredor de moda, al que van dirigidas todas las miradas. Una vez terminó como campeón el Tour de California, el pasado 19 de mayo, crecieron las versiones de que hará parte del poderoso Sky que correrá el Tour de Francia, desde el 7 de julio.



Este lunes, el tema coge más fuerza, pues arranca el Criterium Dauphiné y su nombre no aparece en el listado de participantes, lo que causó curiosidad, pues esta competencia estaba en su calendario, por lo que su presencia en el Tour es casi un hecho.

Solo tiene 21 años, lleva cinco meses en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo, no tiene experiencia en carreras de tres semanas, ítems que van en su contra. Ha demostrado que tiene un gran talento, que a pesar de estrenarse este año en esta gran carpa ha respondido.



EL TIEMPO consultó a expertos sobre la opción de que Bernal corra el Tour y los conceptos son encontrados, aunque todos los indagados coinciden en que gracias a su talento nada puede impedir que pueda ser una de las figuras del Tour.

Acá lo que prima en su preparación. Es claro que si la hizo para estar en el Tour, bienvenido, pero si no, seguro que irá al Tour sin presión FACEBOOK

TWITTER

“Acá lo que prima en su preparación. Es claro que si la hizo para estar en el Tour, bienvenido, pero si no, seguro que irá al Tour sin presión, sin pensar en ser la segunda carta, porque ir a esta carrera de una y sin metodología, pues es bien arriesgado”, dijo Javier Mínguez, técnico del seleccionado de España de Ciclismo.

Este año, Bernal ha dado muestras de su categoría, lo han catalogado como el ‘corredor maravilla’, pues ha sido 6.° en el Tour Down Under, es el campeón nacional contrarreloj, se impuso en la Colombia Oro y Paz y, también, en el Tour de California, con victoria de dos etapas y siendo el mejor joven, su primer triunfo en la categoría.



“Hay que mirar que si lo llevan con calma, pues no pierden nada, porque saben si lo van a necesitar para ayudar o como segunda carta, algo que no se debe descartar. Los grandes campeones han sido jóvenes al Tour, pero el error sería llevarlo sin una preparación directa al Tour”, precisó Mínguez.



Álvaro Pino, exciclista, ganador de la Vuelta a España de 1986, técnico y comentarista, es claro en afirmar que si él fuera el DT, no lo llevaría.



“El tema es conocer qué metas tienen con él. Si va al Tour a conocerlo, pues bien. Yo no lo haría, no estaría en mi nómina, pero hay que tener en cuenta que el Sky sabe lo que hace”, señaló Pino.



Hay un inconveniente, que los equipos en las tres grandes se componen de 8 corredores, no de 9, como antes, por lo que habría que mirar si el Sky estará dispuesto a llevarlo a aprender, teniendo en cuenta que se juega el título con Chris Froome.



“Es un punto válido, las exigencias quedarán en solo seis ciclistas; por eso llevar un corredor a aprender no parece bien, cuando se habla del Sky, un equipo que va a luchar por ganar la prueba”, precisó Pino.



Y agregó: “Ya tiene un buen calendario, tiene potencial, le queda mucho por delante, lo ideal es marcar pautas, tiempo, llevarlo con calma. Si falla Froome, seguramente estará Egan, porque ha mostrado que puede con esa responsabilidad, pero una cosa es debutar en una prueba de tres semanas como el Tour y otra, hacerlo en el Giro o la Vuelta”, sentenció Pino.



Rubén Pérez es el DT del equipo Bizkaia Durango-Euskadi Murias, quien no vio ningún problema en que Bernal corra el Tour.

El Tour es complicado y si pasa la primera semana sería importante verlo en la montaña. Si lo hace, seguro que será candidato FACEBOOK

TWITTER

“Es joven, pero su nivel lo ha demostrado. El Tour es complicado y si pasa la primera semana sería importante verlo en la montaña. Si lo hace, seguro que será candidato. Es un corredor capaz”, señaló Pérez.



Por su parte, Gianni Savio, mánager del Androni, aseguró que Egan no tendría problemas en correr el Tour, pese a su juventud, y que sería una buena ayuda para Froome.



“No hay problema si Egan va al Tour. A pesar de su juventud es un hombre física y mentalmente equilibrado. Si lo llevan con tranquilidad será un buen aporte y ayuda para Froome en la montaña. En su equipo no hay uno que suba más que él”, dijo. Finalmente aseguró: “Sky no es un equipo que se pone a experimentar, si lo llevan es porque están seguros de que puede rendir. No van a llevarlo para ver qué puede hacer, ellos saben de su potencial”.

A favor

Los resultados lo respaldan. En su primer año en el World Tour lleva cuatro victorias, tres en el Tour de California y una en la Vuelta a Romandía. Tras 7 carreras en cinco de ellas no ha salido de los seis primeros lugares de la general.

En contra

Solo lleva cinco meses en el World Tour y nunca ha estado en una carrera de tres semanas. Hacer parte del Sky siempre lleva presión, más cuando la meta del equipo es ganar.

Preparación

En principio, en su calendario, no figuraba el Tour de Francia, por lo que su preparación no la enfocó en esa competencia, más bien en las carreras en las que ha tomado parte. Llegaría con al menos 4.600 kilómetros recorridos.

Mentalidad

No es un problema para él. Ha mostrado que su mejor motor ha sido la cabeza, ha respondido al liderato del Sky cuando la escuadra se lo ha exigido. Ya ha enfrentado a varios ‘duros’ del pelotón internacionales y les ha ganado.

Juventud

Tiene 21 años y algunos dicen que es muy joven para afrontar una competencia de tres semanas, y más el Tour de Francia; otros no están de acuerdo. Lo claro es que el Sky no es de los equipos que escojan el Tour para experimentar con uno de sus ciclistas; saben lo que hacen.











LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter