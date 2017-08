Orden de partida de la primera etapa de la Vuelta a Colombia

La Vuelta a Colombia tendrá la participación de 180 ciclistas de 24 equipos. Comienza este martes con una crono por equipos de 18,4 km entre Rionegro y La Ceja (Antioquia).

10 a.m. FF-AA EJERCITO NACIONAL

91 BUSTAMANTE,Wilinton ELITE (COL)

92 BUSTAMANTE,Yoedinson ELITE (COL)

93 AVILA,Jhon Fredy ELITE (COL)

94 QUETAMA,Yeisson Ubar ELITE (COL)

95 CRUZ,Jairo Adrian ELITE (COL)

96 QUICENO,Luis Hernan SUB23 (COL)

97 GARCIA,Nicolas David ELITE (COL)

98 CASTILLO,Yeison Andr ELITE (COL)



10:04 SOACHA J FORMANDO CIUDAD

221 BAEZ,Brayan A * SUB23 (COL)

222 TOUSSAINT,Jonnathan ELITE (COL)

223 CIFUENTES,Fabian S * SUB23 (COL)

224 BAEZ,Angel Y * SUB23 (COL)

225 RODRIGUEZ,Jonathan A ELITE (COL)



10:08 DEPORMUNDO MULTI REPUESTO

231 PAREDES,Anderson T * SUB23 (VEN)

232 BRICEÑO,Fernando Jos ELITE (VEN)

233 RUIZ,Diego Fernando ELITE (COL)

234 TORRES,Cristian Cami ELITE (COL)

235 ABREU,Jorge Luis ELITE (VEN)

236 GUTIERREZ,Cristian A ELITE (COL)

237 CAICEDO,Johan Sebast ELITE (COL)

238 RINCON,Jessid Daniel ELITE (COL)



10:12 TOLIMA-CARN POLLO-SHEFFY

201 QUINTERO,Diego Ferna ELITE (COL)

202 VARGAS,Yeferson Andr ELITE (COL)

203 LIEVANO,Carlos A * SUB23 (COL)

204 GARCIA,William Mauri ELITE (COL)

205 TOBAR,Cristian C * SUB23 (COL)

206 BERNAL,Jose Angel ELITE (COL)

207 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE (COL)

208 CARDONA,Julian Ferna ELITE (COL)



10:16 AG NAL DE SEGURIDAD VIAL

131 CARRERO,Juan Jose SUB23 (COL)

132 CUESTA,Steven Manuel SUB23 (COL)

133 REYES,Miguel Angel ELITE (COL)

134 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE (COL)

135 FEO,Jefferson Alexan ELITE (COL)

136 JARAMILLO,Remberto ELITE (COL)

137 BELTRAN,Edward Alexa ELITE (COL)

138 GUZMAN,Juan F * SUB23 (COL)



10:20 AG ANT-IND ANT-IDEA-LOT M

121 OSORIO,Dany Alberto ELITE (COL)

122 HERNANDEZ,Jose Tito ELITE (COL)

123 SERNA,Alejandro ELITE (COL)

124 MONTOYA,Arley De Jes ELITE (COL)

125 QUINTERO,Carlos Juli ELITE (COL)

126 ARDILA,Mauricio Albe ELITE (COL)

127 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE (COL)

128 BETANCUR,Jader ELITE (COL)



10:24 TEAM SUPER GIROS

181 SERPA,Jose Rodolfo ELITE (COL)

182 MORENO,Salvador ELITE (COL)

183 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE (COL)

184 PIAMONTE,Fredy Orlan ELITE (COL)

185 CAMARGO,Luis Fernand ELITE (COL)

186 MARTINEZ,Luis Miguel ELITE (COL)

187 BARON,Felix Alejandr ELITE (COL)

188 NARVAEZ,Raul E * SUB23 (COL)



10:28 EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY

161 RIVERA,Oscar Javier ELITE (COL)

162 MARENTES,Wilson Alex ELITE (COL)

163 HERRERA,Pedro Antoni ELITE (COL)

164 MONTENEGRO,Fabio Nel ELITE (COL)

165 TAMAYO,Christian Lea ELITE (COL)

166 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE (COL)

167 PAREDES,Jonathan Fel ELITE (COL)

168 TORRES,Pedro Nelson ELITE (COL)



10:32 BOYACA ES PARA VIVIRLA

171 SARMIENTO,Jose Cayet ELITE (COL)

172 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE (COL)

173 DIAGAMA,Roller Camil ELITE (COL)

174 SIERRA,Cristian Andr ELITE (COL)

175 MANCIPE,Diego German ELITE (COL)

176 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE (COL)

177 SUESCA,Marco Tulio ELITE (COL)

178 CRUZ,Juan Carlos ELITE (COL)



10:40 SUNDARK ARAWAK ECA TEAM

111 WILCHES,Norberto ELITE (COL)

112 QUINTERO,Duber Arman ELITE (COL)

113 CALDERON,Diego Mauri ELITE (COL)

114 CARDENAS,Armando ELITE (COL)

115 HOYOS,Juan D * SUB23 (COL)

116 GIRALDO,Esteeven ELITE (COL)

117 RINCON,Yeison A * SUB23 (COL)

118 HENAO,Michael David ELITE (COL)



10:44 CMARCA-NECTAR-4WD-IMRD CH

211 CASTIBLANCO,Jorge Ca ELITE (COL)

212 HERNANDEZ,Rafael * SUB23 (COL)

213 VELANDIA,Miguel A * SUB23 (COL)

214 BARAJAS,Luis A * SUB23 (COL)

215 GONZALEZ,Heinner A * SUB23 (COL)

216 HERRERA,Fredy Aldema ELITE (COL)



10:48 MOVISTAR TEAM AMERICA

141 SOLIZ,Oscar ELITE (BOL)

142 GIL,Angel Alexander ELITE (COL)

143 DUARTE,Alvaro Raul ELITE (COL)

144 CHAPARRO,Yeison Andr ELITE (COL)

145 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE (COL)

146 SANCHEZ,Edwin Albier ELITE (COL)

147 CONTRERAS,Yuber Albe ELITE (COL)

148 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE (COL)



10:52 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS

101 LARGO,Luis Alberto ELITE (COL)

102 RABON,Albeiro ELITE (COL)

103 HERNANDEZ,Edwin Giov ELITE (COL)

104 DIAZ,Carlos Alberto ELITE (COL)

105 SORACA,Jhon Edison ELITE (COL)

106 BENAVIDES,Brayan Dan ELITE (COL)

107 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 (COL)

108 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 (COL)



10:56 LOTERIA DE BOYACA-BRC

191 LOPEZ,Robinson F * SUB23 (COL)

193 BUITRAGO,Franklin A SUB23 (COL)

194 ROMERO,Ivan F * SUB23 (COL)

195 RINCON,Johan C * SUB23 (COL)

196 ALBA,Juan D * SUB23 (COL)

197 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE (COL)

198 GUZMAN,Johan S * SUB23 (COL)



11:00 MEDELLIN INDER

11 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE (ESP)

12 VARGAS,Walter Alejan ELITE (COL)

13 MONTOYA,Cristhian ELITE (COL)

14 OYOLA,Robigzon Leand ELITE (COL)

15 ROLDAN,Weimar Alfons ELITE (COL)

16 ARANGO,Juan Esteban ELITE (COL)

17 PAREDES,Cesar Nicola ELITE (COL)

18 ESTRADA,Eduardo SUB23 (COL)



11:04 BICICLETAS STRONGMAN

61 GOMEZ,Camilo Andres ELITE (COL)

62 MENDOZA,Omar Alberto ELITE (COL)

63 CALA,Aristobulo ELITE (COL)

64 SANCHEZ,Oscar Eduard ELITE (COL)

65 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE (COL)

66 ANGARITA,Marvin Orla ELITE (COL)

67 CAICEDO,Jonathan ELITE (ECU)

68 MUÑOZ,William David ELITE (COL)



11:08 D ́AMICO UTENSILNORD

41 CANUTI,Federico ** ELITE (ITA)

42 CARLINI,Ettore ** ELITE (ITA)

43 CARO,Sebastian Orlan ELITE (COL)

44 RAFFAELE,Angelo ** ELITE (ITA)

45 SAMPARISI,Nicolas ** ELITE (ITA)

46 TOMMASSINI,Fabio ** ELITE (ITA)



11:12 SWISS CYCLING

81 BADILATTI,Matteo ** ELITE (SWI)

82 BALLET,Alexandre ** SUB23 (SWI)

83 BUSSARD,Dimitri ** SUB23 (SWI)

84 CAIROLI,Luca ** SUB23 (SWI)

85 THIERRY,Cyrille ** ELITE (SWI)

86 VON BURG,Dominic ** SUB23 (SWI)



11:16 MANZANA POSTOBON TEAM

1 MOLANO,Juan Sebastia ELITE (COL)

2 PAREDES,Wilmar Andre SUB23 (COL)

3 SIERRA,Yecid Arturo ELITE (COL)

4 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE (COL)

5 HIGUITA,Sergio A * SUB23 (COL)

6 RIVERA,Ever Alexande ELITE (COL)

7 RUIZ,Cristian S * SUB23 (COL)

8 CHIA,Luis C * SUB23 (COL)



11:20 EPM

71 DUARTE,Fabio Andres ELITE (COL)

72 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE (COL)

73 SUAREZ,Juan Pablo ELITE (COL)

74 CARVAJAL,Edwin Andre ELITE (COL)

75 OCHOA,Diego Antonio ELITE (COL)

76 DIAZ,Edward Fabian ELITE (COL)

77 CANO,Jairo Alonso ELITE (COL)

78 CASTRO,Jose Nicolas ELITE (COL)



11:24 TEAM ILLUMINATE

21 AVILA,Edwin Alcibiad ELITE (COL)

22 EASTER,Griffin ** ELITE (USA)

23 EASTER,Cullen ** ELITE (USA)

24 MCCUTCHEON,Connor ** ELITE (USA)

25 PELLAUD,Simon ** ELITE (SWI)

26 NEAGOS,Brad ** ELITE (USA)



11:28 COLDEPORTES ZENU

31 CANO,Alex Norberto ELITE (COL)

32 LAVERDE,Luis Felipe ELITE (COL)

33 CONTRERAS,Rodrigo ELITE (COL)

34 RUBIANO,Miguel Angel ELITE (COL)

35 MARTINEZ,John Edilbe ELITE (COL)

36 OSPINA,Davilier ELITE (COL)

37 SOTO,Nelson Andres ELITE (COL)

38 MESA,Juan Martin ELITE (COL)



11:32 GW SHIMANO CHAOY ENVIA PX

51 CAMACHO,Alexis ELITE (COL)

52 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE (COL)

53 PEDRAZA,Walter Ferna ELITE (COL)

54 RENDON,Juan Pablo ELITE (COL)

55 GARCIA,Juan Alejandr ELITE (COL)

56 PEREZ,Johan Camilo ELITE (COL)

57 OSPINA,Jhonathan Sti ELITE (COL)

58 CARDONA,Wilson Steev SUB23 (COL)