Las opciones de Nairo en el Tour: valentía y ataques largos

No es de guerreros renunciar. Habrá noches muy oscuras, pero siempre hay un amanecer en los que el sol dispara rayos que iluminan, que marcan un sendero y llenan de esperanza. Este es el despertar que se espera que tenga Nairo Quintana en la tercera y definitiva semana del Tour de Francia, una competencia en la que aún no encuentra su golpe de pedal. La carretera lo ha puesto en su sitio, pero él no se quiere dar por vencido. En los Pirineos quiere sacarles petróleo a sus piernas.

Las opciones para que Nairo remonte en este Tour pueden ser amplias. Ya no se debe quedar en el lamento de si hizo o no una buena preparación, si tiene fuerzas o no, si el equipo le trabaja o lo deja solo. Tiene esta semana para demostrar que sigue siendo un candidato al título. Para eso, el ciclista colombiano tendrá tres etapas y 10 grandes puertos de montaña a fin de fraguar una estrategia para dictar su cátedra.



“En los Alpes no se ha visto a Nairo en su mejor nivel, pero es cierto que en estas primeras semanas los corredores que han estado reservados, como es el caso de Nairo, pueden tener un extra al final y pienso que puede pasar cualquier cosa, que siga en la misma línea o que tenga algo guardadito y nos dé una sorpresa a todos”, le aseguró a EL TIEMPO Rubén Pérez, exciclista español y director del equipo Euskadi Basque Country Murias.



Lo cierto es que para que Nairo pueda remontar e intentar tumbar al equipo Sky con sus dos poderosos ciclistas, como lo son Chris Froome y Geraint Thomas, líder de la competición, y a Tom Dumoulin, deberá hacer lo que se le pide siempre: atacar, atacar y atacar, tener una idea o estrategia diferente e impensada que pueda facilitarle las cosas.



“Pienso que al final el tiempo que tiene perdido lo tiene que aprovechar para que los rivales no lo vean tan rival. Tiene que intentar aprovecharse de esa situación. Pero para eso tiene que ser valiente y encontrarse con buenas piernas. Si tienes las piernas, hay que intentar el ataque de lejos contra un Sky que está fuerte con Egan Bernal, Jonathan Castroviejo y Geraint Thomas. Hay que intentarlo desde lejos o lanzar a sus compañeros hacia adelante para que en el puerto final le sirvan de lanzadores”, añadió Pérez.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Prensa Movistar Team

Días claves

El martes, un día después del segundo día de descanso de la competición, el Tour tendrá un contacto muy fuerte con la montaña. Serán 218 km de recorrido entre Carcassonne y Bagnères-de-Luchon. Dos puertos de cuarta categoría comenzarán a calentar las piernas. Los últimos 60 km serán terribles para el pelotón. Se encadenan tres ascensos: el Col de Portet d’Aspet (5,4 km al 7,1 por ciento), seguido por el Col de Menté (6,9 km al 8,1 por ciento) y, finalmente, el Col du Portillon (8,3 km de ascenso al 7,1 por ciento), y diez kilómetros de descenso hasta la meta. Un columpio terrorífico. Nairo debe buscar en los primeros puertos hacer el daño.



Al siguiente día será la última llegada en ascenso del Tour. Tan solo serán 65 km para una etapa histórica y de pura dureza. A los 15 kilómetros estará el Montée de Peyragudes (14,9 kilómetros al 6,7 por ciento), seguido del Col de Val Louron-Azet (7,4 kilómetros al 8,3 por ciento) y, para concluir, el Col du Portet, fuera de categoría (16 kilómetros al 8,7 por ciento). Para Pérez está jornada será decisiva para saber si Nairo puede llegar con opciones al título.



“Hay una etapa muy cortita, de 68 kilómetros, con un final en alto, y esa es la etapa clave para ver si tiene talante o no. Ese día hay que dar el 200 por ciento y aprovechar la estrategia. Nunca corrí en esas carreteras, pero sé que es una completa barbaridad. Son tres puertos continuos. Subir, bajar, subir, bajar. Se va a dar para el espectáculo”, comentó.



Y el último cartucho podrá agotarlo el viernes. Una jornada que probablemente servirá para hacer diferencias. Dureza y fondo con hasta seis puertos, dos de ellos fuera de categoría.



Allí debe marcar diferencia, porque después llegará la contrarreloj y ahí se sabe qué pasa.



“Es que al final tanto Dumoulin, Froome o Primoz Roglic son escaladores y encima son expertos en la crono, pero de lo malo que puede ser una crono para Nairo, esta es más propicia para él, para que no le metan más diferencia de lo que haya podido recuperar. Tiene tres rivales complicados, porque son tres buenos contrarrelojistas y se defienden en la montaña”, concluyó.



Se habla de que en la tercera le va mejor a Nairo y se espera que este año no sea la excepción. Puede ser un poco tarde, pero hay que intentarlo.



FELIPE VILLAMIZAR M.

