Nairo quiere ganar Giro de Italia y Tour de Francia, ¿misión posible?

Nairo Quintana anunció en diciembre pasado que para el 2017 hará Giro de Italia y Tour de Francia, dos de las tres pruebas grandes en su solo año, decisión con la que obligó al mundo a hablar de si se podía ir por los dos títulos.

El boyacense advirtió que el principal objetivo será el Tour, pero que si se daba cuenta de que podía lograr el título del Giro, pues lo haría.

EL TIEMPO consultó con expertos, y todos tienen opiniones diferentes, pero coinciden en que no es imposible ganar las dos carreras en el mismo año.

“Es viable. Tiene un cierto riesgo, pero Nairo tiene calidad para hacerlo”, dijo el exciclista español Joseba Beloki, tercero en el Tour del 2000 y 2001.

Después de analizar los dos recorridos, Beloki concluyó que el colombiano debería apostarle al Giro y olvidarse del Tour.

“Es la celebración del centenario, e hipotecar todo al Tour cuando quizás el recorrido no es para la condición, no es bueno. Me gusta más la fórmula Giro-Tour que la de Tour-Vuelta, porque es más complicado”, aseguró Beloki, quien en 2005 corrió las tres: se retiró en el Giro, fue 75 en el Tour y acabó en el puesto 40 en la ronda ibérica.

Cuando el italiano Vincenzo Nibali, actual campeón del Giro, se enteró de la apuesta de Nairo, lo felicitó. “Será un rival extra. He hecho el Giro-Tour, pero es muy difícil porque tienes que programar la temporada muy cuidadosamente”, señaló Nibali, quien fue 11 en el Giro y 20 en el Tour en 2008, y el año pasado ganó en Italia y terminó de 30 en Francia.

“No es fácil estar en tu mejor momento para ambas carreras, solo hay un mes entre el Giro y Tour, por lo que es difícil recuperarse y estar fuerte tan pronto”, agregó.

Nibali habló con Contador del tema, y el español dijo: “Debes hacer el entrenamiento correcto, nada agresivo, entre las dos carreras. Es interesante ver cómo lo hará Nairo”.

El punto de vista médico es clave y Camilo Pardo, encargado de esta parte en el equipo Coldeportes Zenú Claro, advirtió que el problema es la edad de Nairo. “Es muy joven para estar a tope en esas dos grandes. Necesariamente debe hacer un pico alto de rendimiento en el Giro y bajar un poco antes del Tour, y tiene 33 días, que son más que suficientes. Para lograr un doblete, se podría pensar en hacerlo a partir de los 30 años, por el nivel y la exigencia de afrontar las dos competencias, pero tiene mucha calidad para hacerlo”, afirmó el médico.

Para José Luis Rubiera, quien corrió siete veces el Giro y seis veces el Tour, no es recomendable ir por los dos objetivos.

“Es un corredor capaz, con clase. La mejor forma de preparar el Tour es no ir al Giro. Es poco el tiempo entre las dos carreras y no permite una buena recuperación. Hay que tener en cuenta cómo termina el Giro, qué presión tuvo y qué esfuerzo hizo. Optaría por hacer un buen Tour y no ir al Giro”, comentó.

Será la cuarta vez que en un mismo año el ciclista boyacense dispute dos competencias de tres semanas. La primera fue en 2014, justamente cuando ganó el Giro y se aventuró en la Vuelta a España.

En aquella ocasión, Quintana tuvo que retirarse tras la aparatosa caída en la que sufrió fractura con desplazamiento de la escápula, que lo obligó a ser operado.

En el 2015, Nairo fue segundo en el Tour de Francia y terminó en la cuarta casilla de la general del giro ibérico, tras un problema estomacal en la primera semana. Y el año pasado, Quintana culminó en la tercera casilla de la general del Tour y se llevó el título de la Vuelta a España.

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel