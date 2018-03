‘No creo que el caso Froome se resuelva antes del Giro’: Lappartient

El francés David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), admitió que la naturaleza compleja del caso del consumo de salbutamol excesivo de Chris Froome significa que es poco probable que se llegue a un fallo antes de que comience el Giro de Italia, lo que indica que el ciclista británico, líder del Team Sky, muy posiblemente pueda estar en la línea de partida en el oriente de Jerusalén (Israel), el 4 de mayo.



Froome dio positivo en una prueba antidopaje por salbutamol durante la Vuelta a España 2017, pero como esa sustancia no está prohibida, el corredor del Team Sky puede participar en cualquier prueba, como ya lo ha hecho esta temporada, hasta que se resuelva el caso.

Froome siempre ha negado haber actuado mal, diciendo que respetó las pautas médicas para el uso de su inhalador de asma con salbutamol. Comenzó su temporada en la Ruta del Sol (España) y recientemente disputó la Tirreno-Adriático (Italia), por lo que ha seguido el plan de trabajo de cara a sus objetivos de temporada: el Giro de Italia y el Tour de Francia.

David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional -UCI- considera que el caso Froome tomará más tiempo en resolverse. Foto: AFP

Lappartient ha presionado anteriormente equipo británico para suspender al corredor. Reconoce que Froome tiene derecho a competir según las normas de la UCI, pero sugirió que su presencia en el Tour de Francia antes de una decisión final sería un desastre para la imagen del ciclismo.



El dirigente francés asistió el sábado pasado a la Milán-San Remo y admitió en declaraciones a 'La Gazzetta dello Sport' que la complejidad del caso podría significar que no se resolverá a tiempo para el inicio del Giro.

“¿Cuando terminará? No sé para ser honesto. Espero lo antes posible. Dije que esperaba antes del Giro, pero no lo creo y no estoy seguro de que sea posible”, admitió Lappartient en la entrevista con el diario deportivo italiano.



“Estamos presionando lo más pronto posible. Y eso sería lo mejor para el ciclista, el equipo, los organizadores de la carrera y la UCI. Pero implica problemas técnicos. No es simple y necesita más tiempo”, recalcó.



El caso de Froome ha estado en curso por más de seis meses y fue hecho público por los periódicos 'Guardian' y 'Le Monde' el 13 de diciembre del año pasado. Sin embargo, las reglas antidopaje no limitan la escala de tiempo de los casos.



La UCI todavía está considerando el caso y el grupo de abogados de Froome está discutiendo su defensa. La UCI finalmente podría decidir aceptar la justificación de Froome de por qué su nivel de salbutamol era el doble del límite permitido o proceder con una supuesta violación de las normas antidopaje formales a través del Tribunal Antidopaje de la UCI y presionar para que se prohíba la competencia.

Ambas partes con abogados poderosos

“El procedimiento es largo, las preguntas deben ser respondidas, los documentos deben ser estudiados. Ambas partes tienen abogados poderosos y el caso es mucho más complicado de lo habitual”, puntualizó Lappartient.



Otros corredores, directores de equipo y patrocinadores han desahogado su frustración con respecto al tiempo que lleva sin resolverse el caso Froome, conscientes del daño que la incertidumbre está creando para el deporte y su futuro.



"Puedo entender que los fanáticos del ciclismo quieran una decisión, pero tenemos procedimientos precisos en la UCI y tenemos que seguirlos en nuestro deporte para que sean creíbles", sentenció Lappartient.



Por su parte, el italiano Fabio Aru, líder del UAE Team Emirates y quien toma parte en la Vuelta a Cataluña (España), indicó que entrevista con el diario El Mundo de España que “el caso de Froome debería estar resuelto ya, por el bien del ciclismo. El deseo de todo el pelotón es que se cierre lo antes posible. Pero no soy yo quien debe juzgarlo. Yo no tengo nada contra él, mantenemos una relación normal. En la última Tirreno lo vi y hablé con él, le respeto como a todos los ciclistas”.

