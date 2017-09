Chris Froome guardó todo para el Tour y la Vuelta de España

No hay duda de que el Chris Froome de esta temporada es bien distinto al de los años anteriores. Llegó al Tour de Francia marcado por la falta de victorias, no había ganado ni una etapa; se alejó del primer lugar de una clasificación general, por lo que las alarmas saltaron y hasta se llegó a decir que, por esos antecedentes, no ganaría el cuarto título en Francia.

Froome no se vio bien en el primer semestre. Antes del Tour, el británico corrió cinco pruebas: fue sexto en el Herald Sun Tour en Australia, 30 de la Vuelta a Cataluña, 18 en la Vuelta a Romandía y cuarto en el Criterium Dauphiné, con grandes interrogantes, y a su asalto en Francia solo llegó con 3.689 kilómetros recorridos en 27 días de competencia; el de menor recorrido entre sus rivales.



Pero, lo más extraño fue que no ganó el Criterium Dauphiné, una carrera que dominó previamente a sus victorias en el Tour: 2013, 2015 y 2016, pero esta vez no fue así; terminó de cuarto y hasta le fue mal en la contrarreloj de 23 km, en la que terminó de octavo.

Chris Froome, ciclista británico. Foto: EFE

En los años anteriores, cuando ganó el Tour, llegó a la prueba con siete victorias y con cinco en el 2015 y 2016.



Mientras el mundo del ciclismo especulaba con su estado de forma, en su entorno, en el equipo Sky, todo eso era normal, estaba planificado, porque prefirieron correr más conservadores en la primera parte del año para conseguir los objetivos del 2017: ganar el Tour, tal y como pasó, y apuntarle al primer título de la Vuelta a España, algo que, hasta hoy, está consiguiendo.



“Nosotros nunca nos preocupamos por eso. Quizás en el mundo sí, pero cambiamos la planificación, la hicimos distinta que en las temporadas pasadas. Le apostamos a que Froome hiciera la primera parte del año sin afanes, tranquilo, descansado, para que llegara en su mejor forma al Tour y a la Vuelta”, le dijo a EL TIEMPO Darío Cioni, uno de los directores deportivos del equipo Sky.



Tim Kerrison es el hombre de confianza de Froome en el Sky, es su preparador, con el que analiza lo que se hará cada año y el que le traza las directrices. Kerrison fue el mismo que tuvo como misión planificar las temporadas de Bradley Wiggins, pero, una vez se retiró, Froome se convirtió en su objetivo.

Chris Froome y su equipo Sky, en su celebración durante la última etapa Foto: EFE

“El año pasado no se logró lo de la Vuelta porque otra de las metas eran los Juegos Olímpicos, pero esta vez no había nada. Llegó al Tour sin victorias, pero eso no nos preocupaba. Hizo trabajos específicos, no quemó tanta fuerza en las pruebas anteriores, tuvo menos presión, menos afanes, solo para cumplir las metas”, añadió Cioni.



Para el DT del Sky, el plan ha salido a la perfección, aunque falte una semana para terminar la Vuelta. Cioni contó que dependiendo de cómo termine en España, la idea es que le alcance, al menos, para estar en la contrarreloj por equipos del Mundial de Noruega.



En la Vuelta se ha visto un Froome que no solo responde a los ataques en las subidas cortas y explosivas, sino que arranca en ese terreno.



“Eso es fruto de ese mismo trabajo, de esa tranquilidad de los primeros meses; eso le sirvió para que las fuerzas hoy le respondan”, aclaró Cioni.

Por la ronda Ibérica

Para Matt Rendell, uno de los periodistas de ciclismo que conoce a la perfección a Chris Froome, el cambio se debió a que el equipo le apostó al primer triunfo en la Vuelta a España, luego de los tres segundos puestos.



“Ganó el Tour con un 95 por ciento de sus capacidades, pero no usó todo ese porcentaje, lo supo dosificar para llegar a la Vuelta en su mejor forma. En el equipo supieron manejar las cargas del comienzo de temporada para que llegara a esta parte del año a cumplir sus objetivos”, señaló Rendell.



Es tan profesional el trabajo del Sky que a Froome le cambian el equipo del Tour a la Vuelta y rinde no solo él, sino sus compañeros. “Eso es planificación. Froome quiere ser el gran dominador del ciclismo, el gran campeón, por eso sacrificó las victorias en los primeros seis meses para hacer una labor pensando en el Tour y la Vuelta”, acotó.



Sebastián Henao es uno de los ciclistas colombianos que forman parte del Sky, al lado de su primo, Sergio Luis. Para él, Froome y el Sky sabían desde el inicio del año que sus metas eran ganar el Tour y la Vuelta.

El pedalista británico, Chris Froome se coronó en la novena etapa de la Vuelta 2017. Foto: EFE

“Desde enero se sabía la apuesta, por eso nadie se escandalizó porque llegara al Tour sin victorias. Froome es el mejor, el más fuerte; de eso no hay dudas, gracias al plan”, declaró Henao. El pedalista antioqueño aseguró que el británico es un corredor sorpresivo, con el que nunca se sabe qué pasará.



“Si es extraño verlo atacando en subidas cortas y rampas duras como las que hay en esta Vuelta, pues el año pasado nos sorprendió atacando en la bajada en el Tour; eso quiere decir que está bien, que cuando quiere atacar lo hace. Es un ciclista seguro de lo que hace”, aseguró.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel