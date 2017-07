Mánager de Nairo dice que el colombiano se queda en Movistar

Una novela similar a la que vivió el futbolista colombiano James Rodríguez, del que se llegó a asegurar en medios de comunicación que iría al Manchester United de Inglaterra, y a tantos otros equipos de Europa, está viviendo ahora el ciclista Nairo Quintana, quien vive algo parecido tras no cumplir las expectativas en el Tour de Francia y después de las declaraciones del director del equipo Movistar, Eusebio Unzue, acerca de su desempeño.

Ya han comenzado a surgir versiones de prensa y especulaciones en torno al futuro de Nairo y su posible salida del equipo Movistar, con el que tiene contrato hasta el 2019.



Este martes –18 de julio– el programa 'En la Jugada' de RCN Radio aseguró, tal como pasó con James y su supuesta llegada al Manchester United, que Nairo saldría del Movistar y que iría a otro equipo.



Esta situación se da después de que Enzue aseguró que Nairo “no estuvo con la brillantez habitual” en el Giro y que en el Tour muestra “una especie de retroceso”.

EL TIEMPO habló con el mánager del ciclista, Giuseppe Acquadro, quien niega intereses de otros equipos:



“Tiene un contrato hasta el 2019. Es un corredor que tiene su contrato con el Movistar. Después del Tour, como se hace una vez terminan todas las carreras, se analizará lo que pasó”, dijo Acquadro.

Aunque se puede llegar a un acuerdo entre las partes para rescindir el contrato, Acquadro aclaró: "Se puede llegar a un acuerdo de no ir más, cuando pasa algo entre las partes, pero por ahora no se ha hablado nada, no hay nada”, agregó.



El mánager del pedalista boyacense indicó que las declaraciones de Unzue no cayeron bien, pero que todo eso se solucionará hablando.

“No han gustado, claro, pero por ahora estamos tranquilos y luego se hablará. Eso es normal. Uno después se sienta, habla y se soluciona todo”, indicó.



Acquadro salió al paso de las especulaciones en la que se señala que equipos como Sky y el Astana estaban interesados en contar con Quintana.



“Es un corredor de los mejores del mundo, claro que eso le permite que otros equipos lo tengan en cuenta y hablen, pero a hoy no tengo una oferta en firme para que Nairo se vaya. Es muy prematuro hablar por el momento. Lo que puedo decir es que no he hablado con ningún equipo, ni el Sky ni el Astana”, señaló.

