La Liga y la Vuelta, con seguridad reforzada tras atentados en España

En luto por los atentados perpetrados en Cataluña, el deporte español intenta mantener su hoja de ruta a pesar del dolor. Aunque tanto la Vuelta Ciclista a España como la Liga de fútbol, que comienzan ambas este fin de semana, verán reforzados sus operativos de seguridad.



Después de tres meses de tregua, la Liga vuelve a hacer acto de presencia con diez partidos repartidos entre el viernes y el lunes. Lo que conlleva millares de policías y miembros de seguridad desplegados en el interior de los estadios o en los alrededores de los mismos.

En cuanto a la Vuelta (19 de agosto-10 de septiembre), saldrá el sábado desde la localidad francesa de Nimes, e ingresará en territorio español el martes en la etapa con final en Tarragona, en Cataluña.

Mientras se espera la presencia de millares de personas en las cunetas de las carreteras, la Policía adopta medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de la Vuelta durante su paso por el Principado de Andorra los días 21 y 22 de agosto, así como en los pasos fronterizos después de los atentados que ayer sacudieron Barcelona y Cambrils.



Pero al contrario que en otros países golpeados por ataques similares, España, un país donde el fútbol es el deporte rey, optó por no aplazar las competiciones deportivas del fin de semana.

Medidas extremas

La Liga de fútbol profesional (LaLiga) anunció que todos los partidos estarían precedidos de un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. "LaLiga ha mostrado de forma pública su solidaridad con los familiares de las víctimas y espera que los aficionados puedan disfrutar de los partidos de la primera jornada con normalidad", se puede leer en un correo electrónico remitido por la Liga a la AFP.



En Cataluña, región golpeada por los ataques terroristas que han dejado un saldo de al menos 14 muertos y cientos de heridos, el FC Barcelona explicó por su parte que no se consideró el aplazamiento del partido ante el Betis el domingo a las 18h15 GMT en el Camp Nou, el mayor estadio de Europa, que cuenta con una capacidad de 99.354 localidades.

"Estamos pendientes de recibir instrucciones y comunicación de parte de las autoridades de seguridad, por si es necesario tomar algún tipo de medida extraordinaria", señaló a la AFP un portavoz del club culé.



"Dado el incremento de las situaciones de peligro, el terrorismo, etc, el club ya tomó medidas de seguridad de alto nivel. Esto se aplica con más o menos intensidad según los partidos, pero el criterio es ya de aplicar las máximas medidas posibles en el acceso a los estadios y partidos del FC Barcelona", añadió el portavoz del Barça.

"No pensar en ello"

En Nimes también se han reforzado las medidas de seguridad alrededor de la Vuelta a España. La organización indicó este viernes que trabaja conjuntamente con las autoridades para asegurar la protección del público y de los corredores.



Las dos primeras etapas de la carrera, el sábado y el domingo tendrán lugar en Francia, antes de la llegada en Andorra el lunes. Varias "medidas extraordinarias" fueron adoptadas por el gobierno de Andorra, con una mayor presencia de agentes movilizados y controles reforzados en las fronteras del Principado, entre Francia y España.

"El Govern andorrano y los cuerpos de seguridad de la Policía quieren trasladar un mensaje de tranquilidad, ya que las medidas de seguridad extraordinarias adoptadas responden a una voluntad de prevención, asimismo se ruega que no se difundan noticias no contrastadas", declararon las autoridades andorranas en un comunicado.



La Vuelta a España, como la mayoría de las carreras ciclistas, es una prueba compleja en cuanto a la seguridad, dado que millones de personas de reparten a lo largo de los cientos de kilómetros de cada etapa. Pero el pelotón rechazó ceder ante los temores.

"Creo que es una cosa que no hay que pensar, creo que no aporta nada (...) Es increíble que ocurran este tipo de cosas hoy en día", explicó el español Alberto Contador. "Creo que lo mejor para rendir homenaje es seguir haciendo nuestra vida con normalidad", concluyó el tres veces ganador de la ronda española.



