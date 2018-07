Nairo sorprende con curiosa respuesta durante una rueda de prensa

Este lunes, 23 de julio, es de descanso en el Tour de Francia. Nairo Quintana, octavo en la general de la competencia, y su equipo Movistar aprovecharon para dar una rueda de prensa sobre su rendimiento y expectativas.



"Aún todo es posible, hemos venido a cumplir nuestros objetivos nos hemos preparado para ello. La semana no fue la mejor pero seguimos convencidos de que podemos hacerlo y esperamos que salgan las cosas bien", aseguró Quintana en el hotel del equipo en Narbona, Francia.



La clave, para Quintana, podría estar "en la etapa corta del miércoles, de 65 kilómetros, una etapa para escaladores. La conocemos y nos puede ir bien. La crono del sábado no nos quita ni nos da nada", explicó el ciclista cafetero.

Así mismo indicó sobre sus rivales que son "fuertes" pero que esperan "saber jugar bien en compañía de nuestro director para encontrar una buena estrategia y debilitar al Sky", señaló.



La reunión que comenzó a las 3:00 de la mañana, hora Colombia, transcurrió con normalidad hasta que un periodista le preguntó: "Nairo te hemos visto sonreír en todas las ruedas de prensa y hoy no. ¿Qué te pasa?", a lo que respondió "es que no he desayunado". El recinto se llenó de aplausos y risas tras la ingeniosa respuesta del ciclista.

ELTIEMPO.COM con información de EFE.