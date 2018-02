La Colombia Oro y Paz, un antes y un después en el ciclismo nacional

El próximo martes, cuando se baje por primera vez la bandera ajedrezada para el comienzo de la carrera Colombia Oro y Paz 2-1 en Palmira (Valle del Cauca), el país podrá decir que la historia del ciclismo local se ha partido en dos grandes periodos, porque no hay duda de que esa será la prueba más importante que se ha organizado en el territorio nacional.

Si bien el Clásico POC (Polímeros Colombianos) en 1974 pudo contar con figuras de la talla del italiano Felice Gimondi y el Clásico RCN tuvo en la nómina de corredores a los franceses Bernard Hinault, Laurent Fignon y al estadounidense Greg Lemond, los mejores ciclistas del mundo, la Colombia Oro y Paz tiene un certificado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que supera la categoría de las pruebas anteriores.

Ni la Vuelta a Colombia ni el RCN, las dos competencias de más tradición en el concierto local, igualan, ni están cerca, de la importancia que tiene la 2.1, pues el reglamento avala en ella la posibilidad de contar no solo con los mejores equipos del planeta, sino con corredores de gran cartel, quienes pelean títulos del Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.



De acuerdo con la categorización de las carreras en el mundo, de las nuevas normativas, la 2.1 es la única oportunidad de ver en el país a ciclistas de la talla de Chris Froome, Vincenzo Nibali y Fabio Aru, entre otros. Y en ese mismo grupo están los colombianos Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Sergio Henao, Esteban Chaves y Járlinson Pantano, para solo nombrar algunos de los corredores élite que tiene el país y que solo pueden tomar parte en pruebas como la Colombia Oro y Paz y los Campeonatos Nacionales.



Así las cosas, estamos a punto de vivir un histórico momento, del que el mundo hablará porque Colombia ha podido conseguir ser sede de una prueba de mucha importancia. En América solo hay tres carreras de esta índole: la Vuelta a San Juan en Argentina, del Tour de Alberta en Canadá y la Colombia Oro Y paz.

Conoce la lista oficial de inscritos para el Campeonato Nacional de ruta élite Medellín 2018 #Nacional2018 ¡ANTESALA ESPECTACULAR A @ColOroyPaz! ¡SALGAMOS A APOYAR CON TODA LA ENERGÍA! https://t.co/kseJrhChhB 🇨🇴👏💪 pic.twitter.com/qgm7QA8LoT — FCC (@fedeciclismocol) 3 de febrero de 2018

“Es importante la prueba no solo porque se haga una competencia de este calibre, sino porque los equipos de fuera, de Europa, los grandes, vean lo importante que es Colombia no solo por sus ciclistas, su ubicación, sino porque es ideal a esta altura de la temporada entrenar y hacer trabajo de calidad allá”, le dijo a EL TIEMPO Josean Fernández, mánager general del equipo AUE Emirates.



Y lo anterior lo confirma el técnico del Sky, Nicolas Portal, quien está en Colombia y orientará al grupo en la 2.1.



“En Europa hay mucho frío en estos momentos y es ideal venir y encontrar un clima diferente para entrenar y correr. No hay duda de que la fecha es ideal para que vengan corredores a competir en este país”, señaló Portal.



Colombia es conocida en el ciclismo por el potencial ganador de sus ciclistas, pero la Oro y Paz será una buena opción para que los mejores equipos y pedalistas del planeta sepan que es una región ideal para arrancar el año.

En América es difícil tener en competencia a equipos de importancia en el concierto internacional, y seguro que ellos tendrán buenos comentarios de ir a Colombia. FACEBOOK

“Hace honor a los corredores que tienen potencial; ellos pueden mostrarse y la gente, conocerlos, animarlos. En América es difícil tener en competencia a equipos de importancia en el concierto internacional, y seguro que ellos tendrán buenos comentarios de ir a Colombia. Seguro que se promocionará el país, el ciclismo, la gente, y es un escenario distinto”, comentó el italiano Alessandro Petacchi.

Uno no sabe, de pronto hagan una prueba del World Tour en el futuro; acá lo clave es que la hagan y que vayan los mejores para que hablen bien, vuelvan e impulsen al resto a ir FACEBOOK

Alberto Contador, el invitado de lujo a la prueba, en una entrevista con EL TIEMPO en enero pasado advirtió: “Pocos tienen la oportunidad de ver a sus ídolos, a los mejores del mundo, y la tendrán. Es bueno que haya organizadores con la intención de mejorar. Uno no sabe, de pronto hagan una prueba del World Tour en el futuro; acá lo clave es que la hagan y que vayan los mejores para que hablen bien, vuelvan e impulsen al resto a ir”.



Javier Mínguez, quien ha estado en Colombia y es el seleccionador nacional de España, tiene otra visión, dice que lo importante es el prestigio que se tiene, tras la 2.1.

Los corredores locales pueden mostrarse, no es secreto que en ese país hay mucho ciclista bueno que no tiene la opción de que los conozcan FACEBOOK

“Cuando hay una competencia internacional en el país, el nivel del ciclismo sube; eso da prestigio. Los corredores locales pueden mostrarse, no es secreto que en ese país hay mucho ciclista bueno que no tiene la opción de que los conozcan”, señaló el DT.

Eusebio Unzué, mánager del Movistar, está convencido de que muchos de los equipos de Europa pueden venir a prepararse en Colombia, y abogó por organizar una prueba más.



“Ojalá haya otra carrera similar; con eso, seguro, vendrán muchos equipos importantes a prepararse acá: en una altura y clima ideal”, señaló.







