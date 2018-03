Kittel gana la segunda etapa en Tirreno Adriático; Gaviria fue séptimo

08 de marzo 2018 , 10:58 a.m.

El alemán Marcel Kittel (Katusha) se ha impuesto al esprint en la segunda etapa de la

Tirreno Adriàtico disputada a través de 167 kilómetros entre Camaiore y Follonica, por delante del triple campeón mundial, el eslovaco Peter Sagan (Bora), mientras que el australiano Patrick Bevin (BMC) se enfundó el jersey azul de líder.

En una portentosa exhibición de fuerza, Kittel, de 29 años, por fin pudo estrenar su casillero en 2018, y lo hizo a lo grande batiendo a Peter Sagan y al italiano Giacomo Nizzolo (Trek), con un tiempo de 4h.12.24, a una media de 40 kms/hora. Importante victoria para el gigante de Arnstadt, uno de los mejores velocistas del pelotón mundial, con sus 14 victorias en el Tour de Francia, 5 en 2017, 4 en el Giro y 1 en la Vuelta.



En la clasificación general el australiano Patrick Bevin se vistió el jersey azul heredado por su compañero italiano Damiano Caruso, que ahora es segundo y el belga Greg Avermaet tercero. La primera etapa en línea de la carrera de los dos mares se planteó para un esprint y fueron los velocistas los protagonistas de los honores.



No obstante no faltó la escapada habitual, como casi siempre sin la gloria buscada. En esta ocasión con Alexandr Foliforov (Gazprom), Guy Sagiv (Israel Academy) y Jacopo Mosca (Willier). El ciclista ruso llegó a ser líder virtual de la carrera cuando el retraso del pelotón era de 7 minutos, pero Quick-Step, Mitchelton y Katusha tensaron el ritmo para ir debilitando poco apoco la fuga, que termino de claudicar a 12 kilómetros de meta.



La llegada a Follonina para cubrir en un circuito los últimos 25 kilómetros ya puso en alerta a los equipos de los velocistas, que volaban por las calles de la localidad costera en busca de una buena aproximación para el esprint. Una caída a 7 de meta rompió el grupo y produjo cortes que pusieron en apuros a algunos candidatos.



El Trek de Nizzolo se puso en cabeza en pugna con el Bora de Peter Sagan, cuya rueda seguía el colombiano Fernando Gaviria, quien terminó séptimo. Momentos de nervios a medida que se acercaba la línea de meta. A menos de 2 kilómetros de meta Katusha puso la marcha para Kittel, pero no fue fácil el control porque todos los rivales perseguían el mismo objetivo y la locura se hizo presente en la recta de meta, donde el alemán y Sagan se marcaban la rueda como grandes favoritos.

Saltó Kittel, aguantó en cabeza y así celebró su primer triunfo de 2018. El primer asalto no decepcionó a los que buscan el espectáculo a toda velocidad. "Estaba esperando esta victoria desde principios de temporada y por fin ha llegado, Me siento muy feliz con mi estreno en la temporada", dijo Kittel. Este viernes la tercera etapa unirá las localidades de Follonica y Trevi a través de 234 kilómetros, un maratón con dos subidas finales al Muro de Santo Tommaso, con 1.000 metros al final con rampas de hasta el 20 por ciento.

Clasificaciones de la Tirreno Adriático tras la segunda etapa:



1. Marcel Kittel (ALE) Katusha-Alpecin 4h.12.24

2. Peter Sagan (SVK) Bora-Hansgrohe m.t

3. Giacomo Nizzolo (ITA) Trek-Segafredo m.t

4. Michal Kwiatkowski (POL) Sky m.t

5. Patrick Bevin (NZL) BMC m.t

6. Jakub Mareczko (ITA) Wilier m.t

7. Fernando Gaviria (COL) Quick-Step Floors m.t

8. Danny van Poppel (HOL) LottoNL-Jumbo m.t

9. Eduard Micheal Grosu (RUM) Nippo m.t

10. Simone Consonni (ITA) UAE Emirates m.t .



Clasificación general:



1. Patrick Bevin (NZL) BMC 4h:34:43

2. Damiano Caruso (ITA) BMC m.t

3. Greg Van Avermaet (BEL) BMC m.t

4. Rohan Dennis (AUS) BMC m.t

5. Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott a 4

6. Michal Kwiatkowski (POL) Sky a 9

7. Geraint Thomas (GBR) Sky m.t

8. Salvatore Puccio (ITA) Sky m.t

9. Chris Froome (GBR) Sky m.t

10 Jonathan Castroviejo (ESP) Sky m.t.





