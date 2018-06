Julian Alaphilippe ganó la cuarta etapa del Criterium del Dauphiné

El francés Julian Alaphilippe (Quick Step) impuso su potente final en la cuarta etapa del Dauphiné disputada a través de 181 kilómetros entre Chazey-sur-Ain y Lans-en-Vercors, primer final en alto de donde salió con la camiseta amarilla el italiano Gianni Moscon (Sky).

Alaphilippe, de 25 años, el ciclista que impidió a Alejandro Valverde en la Flecha Valona su sexto triunfo, se mostró poderoso a la hora de resolver la etapa. Fue el más rápido dentro del grupo de favoritos y batió con un tiempo de 4 horas 27 minutos 58 segundos al irlandés Dan Martin (Emirates) y al galés Geraint Thomas (Sky).



No estuvo en la disputa por la victoria el líder, Michal Kwiatkowski, quien cedió 17 segundos y perdió el maillot amarillo en favor de su compañero de 24 años y campeón de Italia contrarreloj Gianni Moscon.



‘Kwiato’ pasó a la segunda plaza a 6 segundos del ciclista transalpino, empatado con el jefe de filas Geraint Thomas, el elegido del Sky para conquistar el Dauphiné en las tres jornadas de montaña que restan. El español Marc Soler (Movistar) se dejó 8 segundos en la etapa y cierra el top ten de la general a 1.48 minutos.



Una jornada dividida en dos partes, la primera totalmente llana y la segunda muy exigente con tres puertos, el primero de cuarta, el Col de Toutes Aures (2.5 kms al 5.1 por ciento) pasado los 100 kilómetros de carrera, la segunda el Col du Mont Noir (17.5 kms al 6.9%), de categoría especial, con la cima a 37 kms de meta y el final en el alto de Lans-en-Vercors (4.8 kms al 7.5 por ciento).



En la zona plana voló el pelotón, que cubrió 51 kilómetros en la primera hora. Muchos intentos de fuga pero poco efectivos.



El Sky no dio permiso para las aventuras hasta las inmediaciones del primer puerto, donde se despidieron del grupo 8 corredores inofensivos para la general: Cataldo (Astana), Pöstelberger (Bora), Keukeleire (Lotto-Soudal), Clarke (Education First), Eiking (Wanty-Gobert), Boasson Hagen (Dimension Data), Coquard y Courteille (Vital Concept).



La avanzadilla pasó con un adelanto de 4.15 en la pequeña cota, en transición hacia el gran escollo del día, donde la pendiente de 17 kilómetros empezó a causar estragos. El más fuerte fue el italiano, quien Cataldo atacó en la subida para afrontar el reto en solitario.



Coronó en solitario con más de un minuto sobre sus excompañeros de fuga y 3 respecto al pelotón comandado por el Sky. El esfuerzo tuvo su premio al asegurarse Cataldo el maillot de la montaña, mientras avanzaba bajo el diluvio con la meta a 20 kilómetros.



Pero la compensación que buscaba el ciclista del Astana no fue posible, pues fue alcanzado a apenas 400 metros de la meta de Lans-en-Vercors por el grupo de favoritos.



Cataldo empezó a subir con 2 minutos de renta, pero los saltos se sucedieron por detrás. Atacó el francés Guillaume Martin, después probó suerte Bardet y el irlandés Dan Martin terminó de hacer la selección con un potente ataque. Le siguieron Thomas, Bardet y Alaphilippe, quien no tuvo problemas para imponerse con facilidad.



El ciclista de Saint Armand Montrond, ganador de una etapa en la Colombia Oro y Paz, 2 en el País Vasco y de la Flecha Valona, firmó su quinto éxito de la temporada. La quinta etapa vuelve a ofrecer montaña en el corto recorrido de 130,5 kilómetros entre Grenoble y Valmorel, con un ascenso a meta de 12,7 kilómetros al 7 por ciento de pendiente media.



