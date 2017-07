Oro para Colombia en el primer día del Mundial de BMX

Este martes se dio inicio oficialmente al mundial de BMX en Rock Hill California. Para la categoría challenge, el deportista Juan Camilo Ramírez, obtuvo el primer y único oro del país durante el primer día de competencias.

Juan Camilo, del equipo WElite recientemente obtuvo el título de campeón nacional, lo cual le dio los puntos para ir al mundial. De igual manera durante el año ha barrido con los títulos nacionales e internacionales (en Rock Hill, en Oldsmar, Latinoamericanos, Panamericanos y en las últimas válidas nacionales).



El año pasado Juan Camilo Ramírez obtuvo doble plata, ya que corrió en dos categorías en el mundial que se llevó a cabo en Medellín



“El hecho de correr por equipos me ha dado un nivel muy alto, esa es una de las razones por la cuales estoy aquí, gracias a la preparación que me ha dado mi equipo, gracias al apoyo de mis patrocinadores. He Hecho junto a mis compañeros de equipo un permanente trabajo físico y mental, me siento muy tranquilo porque he hecho bien la tarea”, comentó Ramírez.



Por su parte el campeón mundial 2016, Carlos Mario Álvarez, de Pereira también del equipo WElite, llegó a la final y obtuvo el sexto puesto después de competir con su compañero Juan Camilo Ramírez.



Juan Camilo Ramírez, alias “Goofy”, es un antioqueño de 16 años, que inició el bicicross a los 5 años,



“Todo comenzó gracias a los jefes de mis padres que descubrieron el talento, me apoyaron y me llevaron a los semilleros de BMX en Envigado, en mis inicios estuve solo en carreras departamentales, muy locales, pero siempre obtuve los mejores títulos, después el equipo WElite me dio todo su apoyo y desde ahí empecé a participar en campeonatos de talla internacional, he tenido una preparación muy fuerte gracias a ellos”, comentó Ramírez.



Principales logros: tercer puesto en el Mundial de 2016 en Medellín en expertos, tercer puesto en el mundial de Medellín 2016 en la categoría crucero, subcampeón en Bélgica 2015, y cuarto puesto en el Mundial de Holanda 2014, seis veces campeón latinoamericano.



Con información de oficina de prensa*