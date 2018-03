Jornada clave para Nairo y Egan en la Vuelta a Cataluña

La Vuelta a Cataluña tendrá este jueves la etapa reina, la única con final en alto, en premio de montaña de primera categoría, en la que Nairo Quintana y Egan Bernal son candidatazos no solo a la victoria, sino al liderato.



La jornada será de 170 km, con tres pasos montañosos, uno de categoría especial y dos de primera, en la que la general sufrirá estragos, sin duda, pues el líder, Thomas de Gendt, no tendrá ocasión de defender el primer puesto.

“La camiseta es un gran premio para mí, pero La Molina será muy dura para mí”, dijo el corredor del Lotto. Muy claro y honesto.



Será muy difícil la fracción, hay terreno suficiente para sacar diferencias, para hacer daño, por lo que los ciclistas colombianos están llamados a ser animadores de la fiesta.



Veal el perfil de la etapa reina de la Vuelta a Cataluña:

En el papel, el que tiene más libertad es Bernal, que es el mejor corredor del Sky ubicado, 11 a 35 segundos del liderato. A él le van a trabajar, toda la escuadra que moverá de acuerdo a sus intereses, y el zipaquireño viene bien, tras su victoria en la Colombia Oro y Paz.



Este miércoles, cuando la jornada recortada de 153 km se movió en el final, el Sky puso a trabajar su tren para impedir que Nairo, Thibaut Pinot, Mathias Frank y Simon Yates sacaran diferencia, en un momento crucial para la general, que al final no fructificó, porque los fugados fueron alcanzados, el único que sobrevivió fue el ganador.



Nairo estará pendiente de su líder, Alejandro Valverde, segundo a 23 segundos, pero si el español no responde, pues el boyacense estará presto a tomar el mando del Movistar, como en el Tour de Francia del 2013.

La estrategia era no ir solo, era ir con Alejandro Valverde, y eso fue lo que hice FACEBOOK

TWITTER

“La estrategia era no ir solo, era ir con Valverde, y eso fue lo que hice”, aseguró el ciclista boyacense.

Cortas diferencias

El tema es que la clasificación general está muy enredada, pues hay 76 corredores en 35 segundos, una diferencia mínima que obliga a que hoy el espectáculo en la montaña se haga presente.



Dentro de los 10 mejores de la general, a parte de Nairo y Valverde se destacan tres nombres: Daryl Impey, cuarto a 29 s y campeón del Tour Down Under; Yates, quinto, subcampeón de la París-Niza, y Pinot, a 31 s, quien hace su segunda carrera del año, buenos escaladores y que ayer apretaron el acelerador.



Cierra ese grupo Bob Jungels, el que pelea la general por el Quick-Step de Álvaro Hodeg, un hombre importante, que sube, pero por delante tiene mejores escaladores que él.



Y como las diferencias son mínimas, pues fuera de los 10 también hay gente que puede pelear, como Warren Barguil, campeón de la montaña del Tour de Francia del año pasado; Daniel Martin; Marc Soler, que viene de ganar la París-Niza; el colombiano Sergio Henao, quien es el segundo a bordo del Sky, y el italiano Fabio Aru, que no se ha mostrado, pero que si está bien lanzará su ataque.



Movistar es la escuadra sobre la que girará la etapa, será el grupo que pondrá a su gente a controlar, pues tienen a Valverde, Quintana y Soler en posiciones de avanzada.

El Mitchelton-Scott, de Esteban Chaves, que desde el martes pasado anunció que no disputaría el título, cuenta con Impey y Yates para luchar, y eso que perdieron a Adam Yates, que se retiró por caída. Este miércoles, por algunos momentos, movieron la carrera. Si hay un día para sacar diferencias, es en la etapa de este jueves.

DEPORTES