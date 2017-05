‘Ha sido el día más difícil de mi vida’: Polanc

09 de mayo 2017 , 11:31 a.m.

Nadie daba un peso por la fuga de este martes en el Giro, la misma que se montó casi al comienzo de la jornada, pero Jan Polanc fue el encargado de darle vida, porque fue el único que llegó a la meta, y en la punta, una victoria importante para él en su carrera deportiva.

“Es increíble. Probablemente nadie esperaba que la fuga tuviera éxito. Éramos sólo cuatro para hacer que funcionara y no tuvimos una gran brecha para la última subida. Probablemente es el día más difícil de mi vida”, precisó el corredor del equipo UAE Team Emirates, quien a sus 25 años logró su segunda victoria parcial en el Giro, luego de haber ganado una etapa en el 2015.



“Estoy muy feliz. Repetir la victoria que obtuve en 2015 en la primera etapa de montaña es maravilloso”, agregó Polanc, a quien solo lo distanciaron 19 segundos de Ilnur Zakarin, el segundo en la fracción que llegó al Etna, en la que los grandes favoritos no se hicieron daño.



Polanc no tiene un palmarés grande, ha ganado el Giro del Friuli en el 2013, y el Piccolo Giro de Lomabrdía en el 2012.



Redacción deportes