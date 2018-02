¡Hola, Montaña! En la Oro y Paz arranca la fiesta de los escaladores

Con un Fernando Gaviria intratable en las tres primeras etapas de la Colombia Oro y Paz, absoluto dominador de los embalajes al ganar las respectivas jornadas disputadas en carreteras del Valle del Cauca, se acabó la fiesta de los velocistas en la que tuvieron algo de protagonismo el también colombiano Sebastián Molano (Manzana Postobón) y Mateo Malucelli (Androni), segundo y tercero de la clasificación general.

Pero Gaviria, el velocista antioqueño del Quick-Step, líder de la prueba, al igual que los mencionados anteriormente, serán borrados del mapa, este viernes.



La fiesta de ellos se ha terminado en el meridiano de la carrera, luego de 446,5 km de recorrido llano. Así estaba dispuesto. La carrera es una fiesta compartida del pedal y desde este viernes y hasta el domingo el festín está reservado para los escaladores.

Se viene el terreno que definirá la prueba. No serán ascensos largos ni tampoco explosivos, salvo el de la llegada a Manizales, en la torre Chipre. FACEBOOK

La montaña, la clave

En esa primera línea de opcionados al título aparecen los que pondrán condiciones en la montaña, que será explosiva, hará estragos y definirá la foto del podio final del domingo en Manizales.



La etapa de este viernes parte de Buga y pasa por Tuluá, La Paila, Cartago, Pereira, Dosquebradas, para finalizar con un premio de tercera categoría en El Tambo, con un corto ascenso de casi 4 km, que comienza a los 1.534 metros sobre el nivel del mar hasta subir a los 1.770, no muy duro, pero servirá de primera cernida al pelotón.



“Se viene el terreno que definirá la prueba. No serán ascensos largos ni tampoco explosivos, salvo el de la llegada a Manizales, en la torre Chipre. Allí –creo– se definirá la carrera. Nosotros, quizá, podremos hacer un trabajo selectivo para dinamitar la carrera, pero habrá que esperar para mirar las fuerzas de los rivales”, contó Egan Bernal, compañero de Sergio Luis Henao y Sebastián Henao, del Sky.

En esa misma dirección mira Rigoberto Urán, líder del Education First (EF), quien también tendrá el apoyo de su equipo en las piernas de Daniel Felipe Martínez y Julián Cardona, los dos colombianos que llegaron a la formación para esta temporada para colaborarle al antioqueño.



“Ustedes saben que las etapas de montaña son las que definen en gran parte una carrera. Las esperamos y el tema es que el nivel es alto. Será un buen primer examen para mirar cómo estamos en el comienzo de la temporada”, afirmó Urán.



Nairo Quintana, más cauto, indicó que hasta ahora es el comienzo del año deportivo y que el kilometraje de a poco le dará el ritmo de competencia, pero a él no hay que descartarlo.



“Es muy temprano para dar un veredicto, pero la montaña nos pondrá en el sitio a todos. Vamos poco a poco, subiendo en intensidad. Tenemos los objetivos claros en la temporada y este es un buen comienzo”, sostuvo el corredor boyacense, aún con magulladuras en su espalda y piernas, luego de la caída que sufrió el martes en la primera etapa, en Palmira.



A cambio de Gaviria, el Quick-Step estará con la ilusión de lo que pueda hacer el francés Julian Alaphilippe, su máxima carta en el ascenso.



“Me he sentido bien, con buen calor y ahora vendrá la montaña. Esperamos estar en la lucha por la clasificación”, aseguró el galo.



La fiesta está servida para los escaladores, ellos impondrán su ritmo y en El Tambo ya habrá diferencias, no tan marcadas, pero sí para saber quiénes pelearán el título.



