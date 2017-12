Nuevos horarios para las etapas de la Vuelta  Colombia Oro y Paz

La organización del evento que se disputará del 6 al 11 de febrero por las vías del Valle y Eje Cafetero, informa a todos los equipos participantes y a todos los interesados las modificaciones horarias en cada una de las seis fracciones de la carrera Colombia Oro y Paz.

La primera, segunda, tercera y cuarta etapas partirán a las 10 am; la quinta a las 9 am y la última, con llegada a Manizales, saldrá a las 9:30 am.

De igual manera se comunica que la quinta y sexta fracciones tendrán una prolongación de 3.5 kilómetros en sus recorridos, con el objetivo de brindarle mayor comodidad al pelotón y a la caravana durante el desplazamiento.



En la quinta jornada, una vez el lote pase por La Tebaida tomará la vía El Caimo hasta llegar al sector de Tres Esquinas. Con esta novedad la fracción pasa de 160.2 a 163.7 km en su totalidad.



La última fracción que sale desde Armenia, toma la vía El Caimo y sale a La Tebaida para continuar el recorrido pactado por La Paila, Cartago, Variante del Pollo, Santa Rosa de Cabal y Chinchiná hasta empezar el ascenso a Manizales, por La Siria.

Recorrido oficial con nuevos horarios

ETAPA 1: MARTES 6 DE FEBRERO

DISTANCIA: 99,9 KM



RECORRIDO: CIRCUITO EN PALMIRA – 9 VUELTAS (C/U 11.1 KM)



Hora de salida: 10:00 AM



Hora de llegada: 12:30 PM



Sitio de salida y llegada: KRA 35- ESTADIO PALMIRA







ETAPA 2: MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO

DISTANCIA: 183.4 KM



RECORRIDO: PALMIRA – SANTANDER DE QUILICHAO – REGRESO – CERRITO – REGRESO -RECTA CALI – PALMIRA.



Hora de salida: 10:00 AM



Hora de llegada: 2:30 PM



Sitio de salida y llegada: KRA 35 – ESTADIO PALMIRA







ETAPA 3: JUEVES 8 DE FEBRERO

DISTANCIA: 163.2 KM



RECORRIDO: PALMIRA – BUGA – VARIANTE TULUÁ – LA PAILA – REGRESO – VARIANTE DE TULUÁ – BUGA.



Hora de salida: 10:00 AM



Hora de llegada: 2:15 PM



Sitio de salida: KRA 35 – ESTADIO PALMIRA



Sitio de llegada: KRA 19 – CALLE 4 BUGA







ETAPA 4: VIERNES 9 DE FEBRERO-VIERNES

DISTANCIA: 149,5 KM



RECORRIDO: BUGA – TULUÁ – LA PAILA – CARTAGO – PEREIRA – DOSQUEBRADAS – ALTO BOQUERÓN (EL TAMBO).



Hora de salida: 10:00 AM



Hora de llegada: 2:00 PM



Sitio de salida: CALLE 4 KRA 19 – BUGA



Sitio de llegada: ALTO BOQUERÓN (EL TAMBO)







ETAPA 5: SÁBADO 10 DE FEBRERO

DISTANCIA: 163,7 KM



RECORRIDO: PEREIRA – CARTAGO – LA PAILA – LA TEBAIDA – VÍA EL CAIMO – ARMENIA -SALENTO.



Hora de salida: 9:00 AM



Hora de llegada: 1:30 PM



Sitio de salida: KRA 19- AV. 30 DE AGOSTO PEREIRA



Sitio de llegada: CALLE 6 PARQUE PRINCIPAL DE SALENTO







ETAPA 6: DOMINGO 11 DE FEBRERO

DISTANCIA: 187.8 KM



RECORRIDO: ARMENIA – VÍA EL CAIMO – LA TEBAIDA – LA PAILA – CARTAGO – VARIANTE EL POLLO – SANTA ROSA DE CABAL – CHINCHINÁ – MANIZALES (TORRE DE CHIPRE).



Hora de salida: 9:30 AM



Hora de llegada: 2:30 PM



Sitio de salida: KRA 14 – CALLE 26 ARMENIA



Sitio de llegada: MANIZALES (TORRE DE CHIPRE).







