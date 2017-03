Sevilla ganó en Roldanillo, Hodeg sigue de líder en el Valle

Álvaro Hodeg del Equipo Continental de Ciclismo Coldeportes-Zenú-Claro sostuvo este jueves el liderato de la Vuelta a Valle 2017, tras la disputa de la segunda etapa, recorrido de 112 kilómetros con salida y meta en Roldanillo, que fue ganada por öscar Sevilla (Medellín-Inder).



A pesar de sufrir una fuerte caída en los metros finales cuando disputaba el triunfo de la jornada, el velocista monteriano logró reponerse para sostener el primer lugar general de la ronda vallecaucana.

El Coldeportes-Zenú-Claro realizó por segundo día consecutivo una fenomenal labor de equipo con Alex Cano haciendo parte de la numerosa fuga de 18 corredores que alcanzó un minuto de renta. El antioqueño sirvió así como gregario de lujo para marcar la escapada y mantener al grupo cabecera dentro del radar del Lote para así provocar una llegada masiva que sostuviera la camiseta de líder en poder de Hodeg.



Al final la caída frustró una nueva victoria para el equipo rojinegro pero la general siguió comandada por el fenomenal sprinter cordobés seguido a solo dos segundos por Oscar Sevilla (Medellín), vencedor del día. Alex Cano también integra el Top 10 en la sexta plaza a 10 segundos.



“Un poco triste por no haber podido disputar la etapa por la caída. Había partido esta mañana con la ilusión de darle un nuevo triunfo a mi equipo que volvió a trabajar de manera perfecta para provocar la llegada masiva pero así es el ciclismo. Por fortuna no tuve sino algunos raspones y golpes menores que me permiten seguir mañana defendiendo la camiseta de líder”, apuntó Álvaro Hodeg al final de la jornada.



Este viernes tercera fracción de la ronda vallecaucana con una CRI sobre 13 kilómetros entre Buga y la Habana.



Resultados



Etapa 2



1 Oscar Sevilla (Medellín-Éxito-Bavaria) 2 h 15 min 14 s

2 Jaime Castañeda (Movistar) m.t.

3 Jefry Romero (Boyacá es para Vivirla)

4 Oscar Quiroz (GW-Shimano)

5 Yan Rodríguez (Aguardiente-Antioqueño)

6 Luis Carlos Chía (Manzana Postobón)

7 Jonathan Cañaveral (Risaralda)

8 Daniel Avellaneda (Bakano)

9 Juan Pablo Rendón (GW-Shimano)

10 Sebastián González (Bakano)



Clasificación General Individual



1 Álvaro Hodeg (Coldeportes Zenú Claro)

2 Oscar Sevilla (Medellín-Éxito-Bavaria) a 2 s

3 Jaime Castañeda (Movistar) a 4 s

4 Weimar Roldán (Coldeportes-Zenú Claro) a 6 s

5 Jairo Cano (EPM) a 9 s

6 Alex Cano (Coldeportes Zenú Claro) a 10 s

7 Weimar Gaviria (GW-Shimano) m.t.

8 Álvaro Duarte (Movistar) m.t.

9 Yan Rodríguez (Aguardiente-Antioqueño) a 11 s

10 Juan Alejandro García (GW-Shimano) m.t.

11-Carlos Ramírez (Movistar) m.t.

12-Marlon Pérez (SuperGiros) a 12 s



*Con información de la oficina de prensa del Coldeportes Zenú Claro