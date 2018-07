Hipótesis del nivel actual de Nairo en el Tour de Francia

Nairo Quintana quería acabar este jueves la subida al Alpe d'Huez e irse a reflexionar lo más pronto posible. Su cara, aunque poco expresiva como siempre en carrera, lo decía todo. No estaba centrado, le dolía ver cómo sus rivales le tomaban ventaja y lo fueron descolgando con cada pedalazo. Al final de la etapa 12 cedió 47 segundos con Geraint Thomas, sorpresivo líder del Tour de Francia; 45 con Tom Dumoulin y 43 con Chris Froome. Pero su semblante no fue el mejor. Cruzó un par de palabras, poco alentadoras, con la prensa y se fue. La pregunta queda rondando en el ambiente: ¿qué le pasa si se preparó exclusivamente para ganar esta carrera?

“Fue un día bastante rápido, difícil. No tenía más fuerzas, venía a tope y, bueno, lo he dado todo, era lo que tenía. Esperar día a día cómo sigo yendo”, afirmó el ciclista colombiano que está en la novena posición de la clasificación general a 4 min 13 s de Thomas, a 2 min 34 s de Froome y a 2 min 23 s de Dumoulin. Como el mal estudiante, y como le ha pasado en sus participaciones del Tour, le toca, si tiene las fuerzas, volver a buscar una remontada sin precedente para él.



Para José Luis Arrieta, técnico principal del Movistar Team en el Tour, el tiempo perdido por Nairo en estas dos etapas con final en ascenso es consecuencia de una primera semana exigente que le pesa a un corredor como el boyacense.



“El tiempo perdido en estos días se ha podido dar porque venimos de toda la primera parte del Tour con apenas un día de descanso y en etapas llanas muy complicadas que requieren mucho esfuerzo para un corredor del peso de Nairo, y luego fue la etapa del pavé. Esto, aunque se no se crea, acusa todavía fatiga en el cuerpo”, le dijo Arrieta a EL TIEMPO.



Sin embargo, el DT cree que la planificación que hizo Nairo dará réditos en la tercera semana. El problema es que con la diferencia que ya pierde, esa apuesta es muy arriesgada.



“La última parte de la carrera, es decir la tercera semana, Nairo la hace mejor. Este año, tal y como tenía preparada su planificación, yo creo que tiene que estar mejor y la gente que está por delante, que en algunos casos tiene un calendario más cargado, tendrá que ceder. Eso les va a beneficiar a Nairo y a Mikel Landa. Ya veremos qué pasa. Aquí nada es exacto, pero la idea es que la última semana, Nairo esté mejor”, añadió.

Otras hipótesis

Sin embargo, Eduardo Chozas, exciclista español y el segundo ciclista con más vueltas grandes terminadas en la historia (26), va más allá y afirma que Nairo no ha encontrado la preparación ideal de cara al Tour y por eso el pico de rendimiento más alto no se le ha aparecido en la carrera francesa.



“Evidentemente no está en la forma física al nivel de los que están adelante. Al final no es opinión, es una realidad; no puede estar al nivel del Sky, que es superior al de todo el mundo, ni al de Dumoulin, que es uno de los aspirantes. No ha dado tampoco este año con la pauta del entrenamiento, de la planificación para estar al 100 por ciento. El año pasado corrió demasiado al inicio, y este, no tanto”, le comentó Chozas a este diario.



Adicionalmente, el excorredor español asegura que a Nairo le quedó faltando ese roce con los grandes terratenientes del ciclismo mundial para tener una medida clara de cómo iba a estar en comparación con ellos.



“Sencillamente creo que está un poco corto de preparación, como el año pasado estuvo pasado. Le falta ese pequeño ajuste de preparación de los demás. Para eso hay que competir con los demás, por ejemplo en el Dauphiné; a lo mejor, tener un poco más de contacto con los rivales le ha faltado este año; no sé, es mi opinión. Por ejemplo, el año pasado Nairo tuvo tres picos de rendimiento. Corrió bastante al inicio del 2017 y ganó la Tirreno Adriático, luego estuvo al 80 por ciento en el Giro y finalmente estuvo a menos del 70 por ciento en el Tour”, aseguró.



Y añadió: “Al final, Nairo se ha encontrado una época con ese dominio de los corredores del Sky, que no hay forma con ellos”.



Finalmente, Valerio Tebaldi, exciclista italiano y entrenador en Europa del equipo Vini Fantini, cree que probablemente Nairo tenga un problema fuera de lo deportivo, una posible enfermedad que lo esté afectando, pero que nadie en el equipo confirma. “Yo lo vi en el Tour de Suiza y lo vi muy bien, y creo que no ha fallado nada. Yo creo que tiene algo físicamente, una infección o algo que le está haciendo daño, porque yo lo daba como uno de los más seguros para hacerlo bien en el Tour”, le contó a este periódico.



Por lo pronto, Nairo tendrá este viernes un día para tomar fuerzas en una jornada plana con 169,5 kilómetros entre Bourg d'Oisans y Valence, con terreno llano.



