‘Me hubiera gustado estar en una mejor posición’: Dumoulin

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb) dijo que se debió a la "mala suerte" el pinchazo que le hizo perder 50 segundos en la meta respecto a sus rivales, aunque esa cantidad aumentó a 20 segundos más por la sanción de los jueces, que advirtieron que siguió la estela de su coche para tratar de reintegrarse al pelotón.

"Fue solo mala suerte. Me pasó una rueda rápidamente Simon Geschke y tratamos de remontar lo más rápido posible al final, pero sabía que no volvería, así que se trataba de limitar la pérdida de tiempo", dijo el líder del Sunweb.



Dumoulin explicó un lance desgraciado cuando el pelotón ya estaba a punto de iniciar la pelea en el Muro de Bretaña.



"Hubo un movimiento en el pelotón y no pude evitarlo. Golpeé la rueda delantera y tuve que cambiarla y perseguir lo más fuerte posible, pero fue muy difícil. Sabíamos que los primeros 5 días tuvimos mucha suerte, pero también sabíamos que la mala suerte podía afectarnos a nosotros también y lo hizo hoy (jueves)", explicó.



"Estoy decepcionado, por supuesto. Me hubiera gustado estar en una mejor posición en la general, pero las cosas son así", agregó.



