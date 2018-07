‘Nairo está como yo, sabe que debe romper a los rodadores’: Bardet

El francés Romain Bardet (AG2R) afirmó este lunes, en la segunda jornada de descanso del Tour de Francia, que los escaladores como el colombiano Nairo Quintana y él tratarán de desbancar a los rodadores, que ocupan los cuatro primeros puestos en la general.

Geraint Thomas y Chris Froome (ambos del Sky), Tom Dumoulin (Sunweb) y Primoz Roglic (Lotto), más rodadores que escaladores, ocupan las cuatro primeras posiciones en la general, mientras que Bardet es quinto, a 3:21 del galés, y Quintana es octavo, a 4:23.



"Siempre es posible una alianza entre los escaladores. Quintana está como yo, sabe que debe romper a los rodadores", afirmó Bardet.



"Tom Dumoulin quiere ganar el Tour, es un gran competidor, un inmenso talento. Si llega a la última crono (el sábado) con el mismo tiempo que Thomas y Froome, puede batirles. No creo que Movistar se quede sin intentar algo, y no pienso que Dan Martin (décimo) esté satisfecho con su actual puesto. Muchos ciclistas tienen ganas de moverse. Simplemente el Sky es muy fuerte. Habrá tal vez una oportunidad en el Tour. Y habrá que aprovecharla".



Bardet piensa que Froome sigue siendo la mayor baza del Sky. "Desconozco su jerarquía interna. Pienso que Froome quiere de verdad ganar el Tour", dijo.



El francés cree que debe reflexionar sobre la estrategia a realizar. "Tengo la cuerda al cuello. No puedo irme de esta forma. Estoy a tres minutos de la general y tengo la impresión de estar a diez segundos. Debo calcular mis esfuerzos. Tengo una reserva de energía que no es interminable. Es necesario para mí que el coste energético sea interesante con respecto a las ganancias que pueda tener", concluyó.



AFP