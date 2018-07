‘Perdí mucho tiempo pero en los Alpes comienza otra carrera’: Bardet

El francés Romain Bardet (Ag2r), dijo en la jornada de descanso del Tour de Francia que ya acumula "mucho retraso" respecto a sus rivales directos de la general, y que a partir de ahora no tiene "nada que defender".

Situado en la general en el puesto 17 a 2.32 minutos del líder, el belga Greg Van Avermaet, y a 1 minuto de rivales como Chris Froome o Mikel Landa, tratará de remontar en los Alpes, a pesar de que las dificultades se acumulan en el corredor francés, pues se ha quedado sin el concurso de su compañero Alexis Vuillermoz.



"He tenido buenas sensaciones en la primera semana, cuando aún no hemos afrontado el primer puerto. Ya he perdido mucho tiempo, y eso no es lo ideal, aunque podría haber sido peor. Para mi empieza una nueva carrera. No tengo nada que defender y hace falta recuperar tiempo", dijo el líder del ciclismo francés en la jornada de descanso.



Bardet, segundo y tercero del Tour en las pasadas ediciones, considera que las etapas que llegan van a ser desenfrenadas, pero los favoritos jugarán más a esperar al fallo del rival que a buscar iniciativas propias.



"Hay muchos rivales importantes, pero creo que no habrá demasiados movimientos hasta Pirineos. En la tercera semana las diferencias pueden ser mayores, aunque los Alpes sean más duros. En los primeros puertos la diferencias pueden ser segundos", apuntó.



Para Bardet, la etapa de Grand-Bornand de este martes, sorprenderá a muchos, sobre todo porque llega después de la jornada de adoquines, que dejó el cuerpo dolorido. "La etapa de La Rosière será muy difícil y la del Alpe d'Huez será la más dura y llega el tercer día. Será propicia para que haya novedades", señaló.



Sobre el liderazgo en el Sky entre Geraint Thomas y Chris Froome, el ciclista francés no entra a opinar, ya que "es asunto suyo", pero ver con opciones a Thomas.



"Vimos lo que Geraint Thomas hizo en el Dauphiné y ha pasado esta primera semana sin problemas, es el favorito mejor colocado. Froome es un gran competidor y si puede ganar el Tour lo hará, tienen un equipo capaz de controlar la carrera", comentó Bardet.



EFE